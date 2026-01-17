Las últimas semanas no han sido del todo afables en la órbita del Real Madrid. Apenas comenzó el año y perdieron un título de Supercopa de España contra el Futbol Club Barcelona y se fueron eliminados de la Copa del Rey a manos del Albacete, un equipo de LaLiga 2 que para nada era favorito en ese encuentro.

A sabiendas de esto, en su encuentro de la Jornada 20 frente al Levante, mismo que significó su vuelta al Santiago Bernabéu, la fanaticada merengue recibió al equipo con mucha hostilidad, siendo Florentino Pérez uno de los que más silbidos se llevo, seguido de Vinicius Júnior, quien en las últimas semanas ha sido de los jugadores más criticados por su baja de nivel a consideración del colectivo.

El encuentro terminó dos goles por cero en favor de los dirigidos por Álvaro Arbeloa, mismos que fueron obra de Kylian Mbappé y Raúl Asencio, sin embargo, esto no importó a la afición, que al terminar el encuentro, silbó en contra de sus jugadores, siendo el brasileño el más afectado ya que se fue directamente a los vestidores sin quedarse a despedir a una hostil afición merengue.

🚨 Vinicius se va directo al vestuario y no se queda con el resto de jugadores a aplaudir a la afición tras el pitido final. @defcentral pic.twitter.com/7g7WodPrQ6 — Jose Padilla (@JosePadi_) January 17, 2026

En primera instancia, el nuevo estratega madridista subrayó que respeta las reacciones de la afición y señaló que este tipo de exigencia puede convertirse en un estímulo positivo para que sus futbolistas eleven su nivel. En cuanto al caso específico de Vinicius Junior, Álvaro Arbeloa afirmó que respaldará en todo al extremo merengue.

Vinicius nos ha dado muchas Champions, se ha echado al equipo a la espalda desde niño espero que a nadie se le olvide, vamos a trabajar para buscarle y es uno de los nuestros y lo seguirá siendo mucho tiempo. Álvaro Arbeloa

La próxima afrenta del Vini y el Madrid se dará en la UEFA Champions League el próximo martes 20 de enero y ya empieza a sonar que el nuevo estratega podría no colocar al brasileño en la convocatoria para trabajar temas físicos y mentales de cara a lo que viene para el club.