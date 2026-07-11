A dar vuelta la página. Con la selección de Brasil eliminada del Mundial luego de la derrota 2-1 frente a Noruega en octavos de final, los futbolistas empiezan a pensar nuevamente en sus clubes, situación que no le es esquiva a Vinícius Jr. El delantero ya mantuvo una conversación con la dirigencia del Real Madrid y ambas partes acordaron reunirse durante los últimos días de julio con el objetivo de avanzar en la renovación de su contrato antes del inicio de la pretemporada.

Según informó diario AS, la charla dejó un escenario muy distinto al de semanas anteriores. El club recibió un mensaje positivo por parte del atacante, quien volvió a expresar su deseo de continuar en el Santiago Bernabéu y, desde las oficinas del Merengue, también manifestaron la intención de llegar a un acuerdo para extender el vínculo del brasileño.

La reunión prevista para finales de julio serviría para sentar las bases del acuerdo definitivo. La dirigencia mantiene la política de resolver este tipo de negociaciones una vez finalizado el período de vacaciones, misma fórmula que están utilizando en otras renovaciones dentro del plantel.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid & Vini Jr have officially scheduled a meeting to FINALIZE his contract renewal!



The situation has changed: THERE IS NOW FULL CONFIDENCE HE WILL RENEW! @jfelixdiaz pic.twitter.com/sUwLlEqrcJ — Madrid Zone (@theMadridZone) July 11, 2026

Vini también comunicó su postura al presidente Florentino Pérez y al resto de los ejecutivos del club. El atacante expresó que quiere seguir ligado a la institución blanca y se mostró dispuesto a firmar la extensión de su contrato.

El vínculo vigente finaliza en junio de 2027 y, por ese motivo, la dirigencia pretende resolver la negociación antes del arranque del curso 2026/27. En caso de no alcanzar un acuerdo antes del 31 de diciembre de este año, el delantero estaría habilitado para negociar con otros clubes con vistas a una incorporación como agente libre cuando expire su contrato.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

De acuerdo con lo publicado por AS, la renovación de Vinícius forma parte de la planificación deportiva impulsada por el Madrid, del mismo modo que ocurrió con Aurélien Tchouaméni y ahora seguiría con el resto de jugadores. El flamente DT José Mourinho participa en una serie decisiones vinculadas al plantel, aunque la estrategia relacionada con las renovaciones parecería que sigue siendo una decisión institucional.

La eliminación de Brasil del Mundial fue un trago amargo para Vinícius que, a nivel individual, estuvo entre los futbolistas destacados de su selección. Con eso en el pasado, ahora, toda la atención del delantero apunta a resolver su continuidad en el Merengue.