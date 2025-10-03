La picante respuesta de De La Fuente a Hansi Flick por la convocatoria de Lamine Yamal con España

De cara al parón de selecciones que se viene de la próxima semana, Luis De La Fuente, en su rol de entrenador de España, dio una conferencia de prensa ante los medios presentes, después de ofrecer la lista de convocados.

Los partidos que se le vienen a La Roja son el próximo sábado 11 de octubre contra Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche y el de Bulgaria, en el José Zorrilla de Valladolid el martes 14 de octubre.

Pero lo que más llamó la atención de la comparecencia pública de De La Fuente fue su respuesta a lo dicho por Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ante la convocatoria de Lamine Yamal para estos partidos con España. Vale recordar que el extremo derecho culé llega con lo justo en su físico tras recuperarse de una molestia importante en el pubis que lo marginó algunos partidos con los catalanes:

Flick dijo que "la Selección no cuida al jugador", en referencia a Yamal. En una primera instancia, para bajarle el tono, De La Fuente dijo: "Yo estaba en mi tierra disfrutando de un día maravilloso. No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía",

Pero fue elevando el argumento y esgrimió: "Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick. Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo realmente importante. El resto, no tiene importancia. Cada uno dijo lo que dijo y punto”.

Para cerrar, fue consultado por si cree que se equivocó con Lamine, al exigirlo y hacerlo jugar con molestias en la anterior ventana de partidos: “No, cero. Aquí, el riesgo es riesgo cero. Aquí el que viene, viene sano. En condiciones para jugar. Si cuando fue convocado estaba sano y ahora vuelve a ser convocado es porque puede jugar. Y cuando se va para su casa es porque hemos valorado que no podían estar aquí por asumir un riesgo físico”, sentenció el seleccionador.

