La respuesta de Rodri cuando le preguntan por el interés del Real Madrid

En medio de los crecientes rumores que lo vinculan con el Real Madrid, Rodrigo Hernández rompió el silencio y, aunque evitó dar certezas sobre su futuro, optó por postergar cualquier decisión hasta después de la próxima Copa del Mundo 2026.

🚨 BREAKING: Rodri was offered to Real Madrid, but Florentino Perez does NOT want him. @MarioCortegana pic.twitter.com/1YbZDkq0Jd — Madrid Zone (@theMadridZone) June 2, 2026

Una respuesta que alimenta las especulaciones

Durante una conferencia de prensa con la selección española, Rodri reconoció que las versiones forman parte de la realidad que atraviesan los futbolistas de primer nivel, especialmente cuando se acercan momentos cruciales en el futuro inmediato de sus contratos.

Lejos de descartar una posible salida, el volante aseguró que mantiene la tranquilidad y que toda cuestión relacionada con su carrera será analizada una vez finalizada la competencia internacional.

Aún así, las declaraciones del español fueron interpretadas en el entorno del Madrid como una señal de que la operación todavía tiene margen para llevarse a cabo. Su capacidad para ordenar el juego, sostener el equilibrio táctico y asumir responsabilidades en partidos decisivos lo convierten en un perfil muy valorado en el fútbol europeo; además, su experiencia y su liderazgo encajan con la política deportiva que busca reforzar el plantel con futbolistas consolidados.

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

Su posible llegada cobra aún más fuerza después de una temporada decepcionante para el Real Madrid. Pese a contar con figuras de renombre internacional, el merengue no logró conquistar ninguno de los títulos que disputó y ya trabaja en una profunda reestructuración.

Sin embargo, cualquier movimiento dependerá de múltiples factores, entre ellos la planificación del próximo entrenador -sujeto a la definición de los comicios en el club- y las negociaciones que puedan desarrollarse tras el Mundial.

Por ahora, Rodri mantiene el foco en la selección española, pero su negativa a descartar públicamente al Real Madrid es suficiente para que la expectativa crezca tanto en la capital española como en el Manchester City.

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