La revolución que se aproxima dentro de Rayados a final del torneo

Como se ha informado en este espacio, el presente de Monterrey no está a la altura de lo que su plantilla lo exige. Siendo el caso, FEMSA, la empresa al frente del equipo sabe que se requieren cambios con carácter de urgentes, mismos que llegarán una vez que finalice el torneo en curso.

De forma natural el foco gira alrededor de la plantilla y el cuerpo técnico. En efecto, en ambos departamentos llegarán los cambios. Sin embargo, es un hecho que en el área administrativa el club también requiere de un limpia con urgencia. Siendo el caso, un par de directivos tienen maletas hechas pasa salir de la institución.

💣 ¡VENDRÍA SACUDIDA EN LA DIRECTIVA!#CentralFOX | Monterrey planea un nuevo rumbo y eso significa que José Antonio Noriega y Héctor Lara se irían tras el Clausura 2026 😱https://t.co/w4XdvGDmOF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 9, 2026

El tiempo de José Antonio Noriega y su mano derecha, Héctor Lara está a meses de terminar. Reporta César Luis Merlo que la decisión está tomada por FEMSA. La empresa entiende que la dirección deportiva de Rayados le ha quedado muy grande a los dos personajes antes mencionados.

Por años se les ha dado cartera abierta con el fin de formar plantillas de élite con jugadores como Sergio Ramos, Sergio Canales, Anthony Martial y demás. Sin embargo, la gerencia no ha dado a cambio el resultado que esperaba FEMSA de ellos, es decir títulos, ya sean dentro o fuera de la Liga MX.

Monterrey Unveils Sergio Ramos As New Player | Jam Media/GettyImages

Sólo un milagro podría salvar a Noriega y Lara de su destino. El mismo sería que el cuadro del norte del país gane el título de la Liga MX en mayo. Lo anterior luce mucho más que sólo complejo, pues hoy el club está incluso fuera de los puestos de liguilla.

Ha sonado más de un nombre para tomar el puesto que dejará el 'Tato' en algunas semanas. Sin embargo, ahora mismo FEMSA no tiene bien en claro ha elegido para ello, se tomará la decisión con calma pues no se quiere errar una vez más.

MÁS NOTICIAS SOBRE MONTERREY