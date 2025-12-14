La saga del traspaso de Mohamed Salah da un nuevo giro tras el veredicto de Arne Slot

La insistencia de Arne Slot en que el drama en torno a Mohamed Salah se había zanjado se vio desmentida por un reporte que afirmaba que las conversaciones entre el representante del jugador y el Liverpool seguían programadas para este mes. Salah solo agravó la incertidumbre con una críptica publicación en redes sociales.

Al final de la que podría considerarse la semana más difícil de su carrera como entrenador, Slot logró una victoria crucial en la Premier League contra el Brighton & Hove Albion. Salah regresó de su exilio para salir desde el banquillo en la primera parte y asistir al segundo gol de Hugo Ekitiké, marcando un nuevo hito personal en una tarde de reconciliación.

Siete días antes, el talismán del Liverpool había amenazado con desmantelar su ilustre historia en Merseyside con una diatriba pública contra el club y su entrenador. Slot dejó de lado a Salah para el viaje del martes a Milán para la Champions League, pero lo reincorporó tras una conversación íntima el viernes.

Para el técnico del Liverpool, el asunto está zanjado.

Slot: Salah seguirá siendo jugador del Liverpool en enero

Arne Slot (izquierda) ha hecho todo lo posible para calmar las especulaciones | Liverpool FC/GettyImages

“Para mí no hay problemas qué resolver”, concluyó Slot con contundencia. “Es igual que cualquier otro jugador. Hablas con tus jugadores si estás contento o no con las cosas. No tengo nada de qué hablar después de lo que pasó contra el Leeds después del partido”.

La semana pasada estuvo dominada por los rumores sobre un posible traspaso invernal de Salah, quien se unirá a la selección egipcia de cara a la Copa Africana de Naciones de este mes. Slot solo necesitó una palabra para responder a la pregunta de si su extremo seguiría siendo jugador del Liverpool a su regreso del torneo continental en enero: “Sí”.

“Es jugador del Liverpool y cuando está aquí me gusta usarlo cuando lo necesitamos”, añadió el técnico holandés. “Hoy no fue titular como en algunos partidos anteriores, pero en la temporada y media anterior fue titular en casi todos los encuentros. Tuvo el rendimiento que uno esperaría de él”.

“Estuvo cerca de dar otra asistencia; se sorprendió al ver a Virgil [van Dijk] a su lado en ese sprint final; estuvo cerca de marcar cuando Fede [Chiesa] le dio la asistencia. Era una amenaza, lo cual es muy importante”.

Se esperan conversaciones

Mohamed Salah rió el último el sábado | Liverpool FC/GettyImages

Slot no reveló los detalles de su conversación con Salah esta semana. “Nunca hablo de lo que hablo con los jugadores y no voy a hacer una excepción ahora, pero las acciones hablan más que las palabras, y hoy volvió a estar en la convocatoria”, resopló el exentrenador del Feyenoord.

“Cuando tuve que hacer mi primer cambio, lo metí y jugó como todos los aficionados, incluyéndome a mí, deseaban”, agregó.

Puede que Salah y Slot ya hayan hablado, pero The Guardian informa que se han planeado más conversaciones de alto nivel. Se espera que los representantes de Salah dialoguen con la cúpula del Liverpool sobre el futuro de su cliente mientras se encuentra con su selección.

Una actuación medianamente impresionante sin duda no disipará las preocupaciones sobre el rendimiento defensivo del veterano delantero, que se han suscitado a lo largo de la temporada. Por otro lado, queda por ver si Salah aceptará fácilmente que le retiren su condición de intocable. Sus acciones tras el partido del sábado no presagiaron una continuidad clara.

La interacción emocional de Salah con Anfield

Antes de dirigirse al túnel de vestuarios, donde bromeó con los periodistas diciendo que esta vez no habría comentarios incendiarios, Salah se deleitó con los aplausos de Anfield mucho después del pitazo final.

Slot hizo todo lo posible por restarle importancia a esta acción. “No fue el único jugador que recorrió el campo agradeciendo a la afición”, se burló el entrenador. “Nuestra afición se lo merecía. Nuestros jugadores se esforzaron muchísimo para mantener la portería a cero y, por primera vez en meses, también tuvimos suerte en eso”

Sin embargo, Salah adoptó la intrigante estrategia de publicar las imágenes de este emotivo intercambio en sus redes sociales. Este era el partido que, tan solo una semana antes, había anunciado como su última aparición en Anfield, invitando a su familia a Merseyside para la ocasión especial. ¿Bien está lo que bien acaba? Solo el tiempo lo dirá.