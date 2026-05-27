La selección de Argentina define el camino a seguir en las semanas previas al Mundial

La selección de Argentina ya tiene definido su plan de trabajo para los días previos al inicio de la Copa del Mundo. Con Lionel Scaloni al frente del proyecto que buscará defender la corona obtenida en Catar, la 'Albiceleste' se encuentra en la etapa final de planeación antes de anunciar la lista definitiva que representará al país del sur de América.

De acuerdo con la planificación establecida por el cuerpo técnico, la lista final será presentada entre el 28 y el 29 de mayo. Esa nómina estará compuesta por los 26 futbolistas elegidos para disputar el Mundial, poniendo fin a semanas de valoración, seguimiento y observación de jugadores distribuidos a lo largo y ancho de todo el mundo.

🚨 Lionel Scaloni 🇦🇷 anunciará la lista de 26 jugadores para el Mundial entre el 28 y 29 de mayo.



Antes, convocará a un grupo más amplio para los amistosos ante Islandia y Honduras, con jóvenes del fútbol argentino y futbolistas que ya integran la prelista de 55.



Nombres que… pic.twitter.com/Ie13Toni21 — Veronica Brunati (@verobrunati) May 26, 2026

Una vez que se haya hecho oficial la convocatoria, el grupo comenzará la concentración de manera simultánea para encarar la preparación definitiva. El objetivo es que los 26 principales trabajen desde el primer momento bajo las mismas cargas físicas y conceptos tácticos, permitiendo afinar grupales de forma simultanea.

Aunque, la preparación no se limitará únicamente a los futbolistas que formen parte de la lista final. La Federación Argentina también contempla la incorporación temporal de jugadores que ahora mismo se encuentra en la prelista ampliada de 55 nombres elaborada por Scaloni y su equipo de trabajo durante los últimos meses de seguimiento.

Argentina v Zambia - International Friendly | Marcos Brindicci/GettyImages

La presencia de esos elementos ha de permitir elevar la intensidad de los entrenamientos y ofrecer variantes en los trabajos diarios. Además, se estima que se sumen también un grupo de juveniles en calidad de sparrings. Se trata de chics que en el futuro inmediato pueden ser la cara de la selección.

Entre los nombres que se encuentran como posibles integrantes de este grupo de apoyo adicional destacan Nicolás Capaldo, de 27 años; Santiago Beltrán, de 21; Tomás Aranda, de 19; Joaquín Freitas, también de 19; Simón Escobar, de apenas 16 años; e Ignacio Ovando, de 18.

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