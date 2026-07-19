La selección de España vence a Argentina y gana el Mundial 2026

El domingo 19 de julio, el Estadio Nueva York Nueva Jersey fue testigo de la gran final por la copa del mundo entre la selección de Argentina, quien llegaba a este compromiso como campeón defensor, y el equipo de España, con Lamine Yamal ansioso por ganar el primer mundial que ha disputado en su corta, pero ya muy exitosa trayectoria.

El encuentro, tal como se esperaba, fue muy reñido. La selección española tuvo el dominio de la pelota y generó jugadas que inquietaron al 'Dibu' Martínez durante todo el tiempo regular. Sin embargo, tuvieron que irse a tiempos extras, y ahí, con un gol de Ferran Torres al minuto 106, España derrotó 1-0 a Argentina y se quedó con el campeonato.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El emotivo mensaje de Lamine Yamal previo a la final contra Argentina

El futbolista del Barcelona subió una foto a sus historias de Instagram de cuando era un niño, vestido con la ropa de La Torreta, uno de los primeros clubes en los que jugó, y escribió la frase "Por ti y por la calle", acompañada por una canción del rapero Morad.

La frase representa el orgullo que siente por Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció y donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Lugar al que lleva también en cada partido que disputa con España, en los que utiliza una vincha donde se lee el código de su barrio.

⚠️🇪🇸 El posteo de Lamine Yamal, a CUATRO HORAS de la final:



“POR TI Y POR LA CALLE”. pic.twitter.com/CC3tN66Jd4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026

Si bien es verdad que Lamine Yamal no tuvo el mejor de los mundiales, la selección española logró un gran juego colectivo, haciendo recordar, en muchos momentos de la competencia, a la España del 2010, con un marcado dominio de la pelota y recuperación inmediata de la misma.

Con este campeonato, Lamine Yamal, al igual que Kylian Mbappé en Rusia 2018, logró salir campeón en la primera justa mundialista que disputó. Tomando en consideración lo joven que es, se espera que llegue al Mundial del 2030 con mayor madurez, y, por lo tanto, que siga rompiendo récords en la historia de este deporte.

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