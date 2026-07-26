La situación de Tchouaméni y el interés de un gigante inglés

El Real Madrid continúa con su rearmado tras dos temporadas de sequía de títulos, y si bien hubo varias llegadas de jugadores importantes todavía no se ha producido una salida resonante que demuestre el real recambio en el plantel que ahora comanda José Mourinho.

Si bien no es una figura Clase A en el Merengue, Aurelien Tchouaméni es un futbolista importante y el mercado ha demostrado interés en él, principalmente desde la Premier League. El gran perseguidor del internacional francés es el Manchester United, que se está preparando de gran manera con la ilusión de volver a competir por cosas grandes.

Según el periodista Andy Mitten, los Diablos Rojos son conscientes de que el futbolista desea seguir en el Madrid, aunque estaría abierto a mudarse a Old Trafford si desde la directiva de la Casa Blanca le piden que se marche. El acuerdo podría complicarse por el valor del fichaje que puede pretender el Merengue y el salario del futbolista, aunque los dirigentes del club inglés saben que si quieren sumar un jugador de este calibre tienen que desembolsar una buena cantidad de dinero.

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El United está urgido de sumar futbolistas de calidad en la mitad de la cancha tras la salida de Casemiro y la grave lesión de rodilla sufrida por Manuel Ugarte en el Mundial 2026, jugando la fase de grupos con Uruguay. La opción de Tchouaméni aparece como una chance seductora de tener a un futbolista de probada valía como titular indiscutido.

Los Diablos Rojos lograron un final de temporada impensado tras despedir a Ruben Amorim y confiar en Michael Carrick como interino, el cual fue ratificado en el cargo tras lograr terminar en el podio de la Premier League y lograr la clasificación a la UEFA Champions League, algo que parecía totalmente fuera del alcance de los de Old Trafford promediando la campaña 2025/26.