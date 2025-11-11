La sorprendente oferta que habría recibido el Real Madrid por Rodrygo

El Real Madrid vive un intenso debate interno sobre el futuro de Rodrygo Goes. El atacante brasileño, quien en temporadas pasadas fue clave en los esquemas de Carlo Ancelotti, atraviesa ahora un momento de incertidumbre respecto a su continuidad en el club blanco, básicamente por la llegada al banquillo de Xabi Alonso.

Asimismo, el medio Flashcore indicó que la entidad merengue ha recibido una propuesta desde la Premier League; pues el Tottenham Hotspur estaría dispuesto a pagar 80 millones de euros por hacerse con los servicios en enero del canterano del Santos, relegado a la suplente en el grueso de los 16 compromisos oficiales de su equipo en el actual curso.

Según la citada fuente, el conjunto londinense ve en Rodrygo a un refuerzo estratégico para su proyecto deportivo, dado que su entrenador, Thomas Frank, considera que el versátil delantero sudamericano encajaría perfectamente en su dibujo. En consecuencia, la oferta económica es tentadora, y en el Madrid empiezan a analizar si ha llegado el momento adecuado de completar una venta que podría beneficiar a todas las partes.

RODRYGO CADA VEZ MÁS CERCA DE DEJAR EL REAL MADRID ❌⚪



El brasileño no está contento con su situación en el club y podría marcharse antes de lo esperado.



💶 El Merengue estaría dispuesto a dejarlo ir por 50 millones de euros. pic.twitter.com/Hf87b6qETZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 11, 2025

A sus 24 años, el internacional con Brasil ha perdido protagonismo en los últimos meses, tanto que sólo ha disputado el 25 % de los minutos, aunado a que apenas colecciona dos asistencias en sus 13 apariciones en el verde; números que reflejan una caída en su participación que preocupa tanto al futbolista como a su entorno, y al propio club.

Asimismo, la competencia en las bandas del Real es alta, con elementos "intocables", pese a las polémicas, como Vinícius Júnior, junto a un Arda Güler que si no juega en el centro del campo lo hace por derecha, a espera del regreso del argentino Franco Mastantuono, fichado por alrededor de 60 millones de euros en verano, y la presencia en rol de "súper suplente" de Brahim Díaz. Distintos frentes los cuales han reducido el margen de minutos disponibles para Rodrygo Goes.

