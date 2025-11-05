El Real Madrid toma una decisión clave con Vinícius Júnior

El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid parece haberse definido, y no precisamente del modo que esperaba el propio brasileño, quien no ha podido conseguir su anhelada renovación contractual con la Casa Blanca.

Es que el extremo carioca ha disputado 15 partidos oficiales en la presente campaña, en la que ha registrado 5 goles y 4 asistencias; sin embargo, su rendimiento ha estado lejos del nivel que mostró en temporadas anteriores, cuando era una de las piezas más desequilibrantes y decisivas del equipo merengue.

De hecho, la llegada de Xabi Alonso al banquillo madridista ha traído consigo un enfoque táctico distinto, al que Vini no ha logrado adaptarse del todo, motivo por el cual ha empezado varios encuentros desde el banquillo, mientras que en otros ha sido sustituido en la segunda mitad, como ocurrió en el Clásico frente al FC Barcelona, a finales de octubre, en el que el Balón de Plata de 2024 se enojó visiblemente, ante la mirada de todo el Santiago Bernabéu, a raíz de ser cambiado al minuto 72, con el marcador 2-1.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid have decided to sell 25-year-old Brazil forward Vinicius Jr next summer after his reaction to being substituted against Barcelona.



(Source: Bild ) pic.twitter.com/N3LPN5CXKh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 5, 2025

En consecuencia, el diario Bild reveló que la directiva del Real ha tomado la decisión de vender a Vinícius en el próximo mercado veraniego, aunque no aceptará una oferta inferior a los 150 millones de euros. Una medida que se da por la irregularidad del jugador durante el último año y su evidente falta de sintonía con Xabi, aunado a sus constantes salidas de tono con cuerpo técnico, igual que con jugadores y afición rival.

De ese modo, el Madrid se prepara para escuchar propuestas por uno de sus futbolistas más mediáticos, y de apenas 25 años de edad. En el club son conscientes de que no será fácil que alguien pague una cifra tan alta, a no ser que el interés venga de la Premier League o de la Saudi Pro League.

