La supercomputadora de Opta predice el ganador de la Champions 2026-27

Todo está listo para la fase de liga de la Champions League 2026/2027, tras el sorteo de agosto que definió el calendario completo de partidos para los 36 equipos que compiten en el torneo de clubes más importante de Europa.

Desde que la UEFA amplió el formato del torneo hace dos años, la fase de liga ofrece una gran cantidad de enfrentamientos apasionantes entre los clubes más grandes de Europa, dejando atrás los partidos monótonos de la antigua fase de grupos.

A pesar de la regla que impide repetir exactamente el mismo enfrentamiento durante tres temporadas consecutivas, el sorteo deparó partidos dignos de una fase de eliminación directa en todo el continente. El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, se medirá ante el Barcelona y el Manchester City, mientras que el subcampeón, el Arsenal, se enfrentará al Real Madrid y al Bayern de Múnich.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Final | Glenn Gervot - PSG/GettyImages

El Manchester United se verá las caras con el Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid en su regreso a la Champions League, mientras que el Real Madrid —ganador de 15 títulos— recibirá al Inter de Milán, equipo que también deberá enfrentarse al Liverpool.

¿Qué aspecto tendrá la clasificación de la fase de liga a finales de enero? ¿Y qué equipo tiene más probabilidades de levantar el título de la Champions League cuatro meses después? Así es como la supercomputadora de Opta proyecta el desarrollo de la competición.

Predicción de la supercomputadora para la clasificación final de la fase de liga 2026-27

Los ocho primeros

Los equipos que terminen entre los ocho primeros de la fase de liga avanzan directamente a los octavos de final; curiosamente, ninguno de los finalistas de la temporada pasada figura como el máximo favorito para liderar la tabla. En su lugar, se proyecta que el Bayern de Múnich —semifinalista en la edición anterior— sume 16.56 puntos (la cifra más alta de la competición), una cantidad muy inferior a los 21 puntos que logró al terminar segundo la temporada pasada.

El Arsenal, que ganó los ocho partidos de la fase de liga la temporada anterior, le sigue muy de cerca con una previsión de 16.33 puntos.

Se espera que otros dos participantes de la Premier League, el Manchester City y el Liverpool, ocupen el tercer y cuarto puesto, respectivamente. A pesar de afrontar el torneo con nuevos entrenadores y tras varias campañas europeas poco destacadas, sus registros en la fase de liga sugieren que ambos equipos volverán a lograr una clasificación sólida.

A estos equipos les siguen los rivales del Clásico. Se espera que el Barcelona ocupe el quinto puesto, tal vez en parte debido a un calendario complicado, mientras que se prevé que el Real Madrid termine justo por detrás, en sexta posición, a pesar de no haber logrado entrar entre los ocho primeros la temporada pasada. No obstante, no sería ninguna sorpresa ver a cualquiera de los gigantes españoles alcanzar el primer puesto, dada su enorme calidad y profundidad de plantilla.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Tras ganar dos títulos consecutivos, resulta algo sorprendente ver al PSG situado en el séptimo lugar. Un inicio de temporada poco convincente podría haber influido, así como el hecho de haber terminado undécimo en la fase de liga de la campaña anterior. El Inter de Milán, actual campeón de la Serie A, es el único equipo italiano que tiene asegurado el pase directo a los octavos de final.

Posición predicha Equipo Puntos esperados 1 Bayern Múnich 16.56 2 Arsenal 16.33 3 Manchester City 15.15 4 Liverpool 14.37 5 Barcelona 14.36 6 Real Madrid 14.12 7 PSG 13.81 8 Inter de Milán 13.76

Eliminatorias de la fase de eliminación directa

Los equipos que terminen entre los puestos 9.º y 24.º deberán disputar las eliminatorias previas a los octavos de final para asegurarse un lugar en dicha ronda. Sin duda, participarán algunos equipos de élite, entre los que destaca el Manchester United como el más fuerte del grupo.

Los *Red Devils*, que regresan a la competición, podrían terminar cómodamente entre los ocho primeros dada su calidad; sin embargo, al tratarse de su primera participación en este formato de fase de liga, conviene ser cautelosos. Justo detrás, en la décima posición, aparece otro equipo inglés que vuelve al torneo: el Aston Villa, vigente campeón de la Europa League.

El Manchester United regresará a la Champions League después de dos años | Visionhaus/GettyImages

A continuación figuran dos equipos de la Bundesliga: el Borussia Dortmund y el Stuttgart, que según las previsiones ocuparán los puestos 11.º y 12.º, respectivamente. El Dortmund suele rendir por encima de lo esperado, algo que también aspira a lograr la Roma en su primera campaña de Champions League desde la temporada 2018-19.

Los clubes portugueses Sporting CP y Oporto cuentan con una gran experiencia europea; de hecho, el Sporting alcanzó los cuartos de final la temporada pasada tras lograr un sorprendente séptimo puesto en la fase de liga. No obstante, no se espera que ninguno de los dos termine entre los ocho primeros esta temporada.

El Como es el único de los cuatro debutantes de la competición que, según las previsiones, alcanzará la fase de eliminación directa, al igual que el Nápoles —también italiano—, a pesar de su temprana eliminación el año pasado.

Resulta algo sorprendente que el Atlético de Madrid aparezca en el puesto 22.º de la clasificación prevista, por detrás de equipos como el PSV Eindhoven, el Bodø/Glimt, el RB Leipzig, el Club Brujas y el Fenerbahçe. El conjunto español tiene la mala suerte de afrontar un calendario complicado, con partidos ante el Bayern, el Liverpool y el Manchester United.

A pesar de no haber participado en la competición la temporada pasada, se espera que el Lens alcance las eliminatorias tras terminar en el puesto 24.º.

Posición predicha Equipo Puntos esperados 9 Manchester United 13.06 10 Aston Villa 12.30 11 Stuttgart 12.11 12 Borussia Dortmund 12.03 13 Roma 11.78 14 Sporting CP 11.54 15 Porto 11.41 16 Como 11.30 17 PSV Eindhoven 10.85 18 Bodø/Glimt 10.77 19 RB Leipzig 10.64 20 Club Brugge 10.53 21 Fenerbahce 10.28 22 Atlético de Madrid 10.24 23 Napoli 10.21 24 Lens 9.94

Los 12 últimos

Los equipos que terminen entre los puestos 25 y 36 quedan eliminados automáticamente, y no sorprende que el Sabah, equipo azerbaiyano que debuta en esta edición, figure como el principal candidato a ocupar el último lugar.

Para complicar aún más su primera campaña en la Champions League, el sorteo los ha emparejado con Arsenal, Barça, Man Utd, Dortmund, Napoli y Villarreal, procedentes de los tres bombos superiores.

Al Slovan Bratislava de Yaya Touré podría no irle mucho mejor que al Sabah; lo más probable es que termine en el puesto 35 de la clasificación. Se prevé que equipos habituales en Europa, como el Shakhtar Donetsk y el Feyenoord, sumen apenas un punto más que el conjunto eslovaco.

El Viking y el LASK también afrontan su primera temporada en la Champions League y necesitarán un milagro. Les esperan partidos muy difíciles a los equipos noruego y austriaco, que se darían por satisfechos con lograr colarse entre los 24 mejores.

El Slavia de Praga está acostumbrado a las eliminaciones tempranas en la Champions League, y todo apunta a que esta temporada sufrirá otra. Tampoco se espera que el AEK de Atenas —que regresa a la competición tras su última participación en la temporada 2018-19— logre grandes hazañas.

Sin embargo, los cuatro equipos situados justo por encima sí albergan esperanzas reales de alcanzar la fase de eliminatorias. El Galatasaray, que llegó a octavos de final en la temporada 2025-26, podría volver a lograrlo pese a partir como el 28.º mejor equipo; por su parte, el Real Betis, situado justo encima, espera dejar huella en su primera campaña en la Champions League desde la temporada 2005-06.

Sus compatriotas del Villarreal protagonizaron una fase de liga desastrosa en su última participación, terminando en el puesto 35, pero deberían mejorar esta temporada. El Lille es otro de los equipos que aspira a conseguir una plaza en las eliminatorias.

Posición predicha Equipo 25 Villarreal 26 Lille 27 Betis 28 Galatasaray 29 Slavia Praga 30 AEK Atenas 31 Viking 32 LASK 33 Feyenoord 34 Shaktar Donetsk 35 Slovan Bratislava 36 Sabah

El Bayern Múnich es el favorito para ganar la Champions League

El Bayern y el Arsenal son los únicos clubes a los que se les atribuye una probabilidad superior al 20% de ganar el trofeo de la Champions League esta temporada. El conjunto londinense ansía conquistar su primer título en la competición, especialmente tras la dolorosa derrota en la tanda de penaltis de la final de la temporada pasada.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

Al Manchester City se le asigna una probabilidad del 12.78% de lograr su segundo título en la temporada de debut de Enzo Maresca; su importante reestructuración veraniega invita a pensar en una campaña excelente en todas las competiciones.

Un tercer título consecutivo para el PSG es una posibilidad real, aunque se considera menos probable que se alcen con la corona en comparación con el Barcelona. El gigante catalán no gana la competición desde la temporada 2014-2015, pero sin duda cuenta con el talento necesario para llegar hasta el final tras su decepcionante eliminación en cuartos de final el año pasado.

Sería todo un logro que Andoni Iraola pudiera conquistar el séptimo título de Champions League para el Liverpool en su temporada de debut. Su probabilidad del 5.8 % de hacerse con el trofeo supera a la del Real Madrid —el equipo con más títulos en la historia del torneo—, al que se le otorga un 4.33% de opciones bajo la dirección del recién regresado José Mourinho.

El Manchester United y el Inter no se quedan muy atrás de los blancos, mientras que el Aston Villa figura como el décimo favorito para ganar el título.

Equipo Probabilidad de ganar Bayern Múnich 20.64% Arsenal 20.34% Manchester City 12.78% Barcelona 6.78% PSG 6.71% Liverpool 5.80% Real Madrid 4.33% Manchester United 3.85% Inter de Milán 3.40% Aston Villa 2.07%

La UEFA Champions League 2026/2027 arrancará el 8 de septiembre y la gran final se jugará el 5 de junio de 2027.

Publicado originalmente en SI Futbol.