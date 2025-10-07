La supercomputadora de Opta predice la clasificación final de LaLiga tras la derrota del FC Barcelona
La nueva temporada de LaLiga arrancó a puro fútbol y tuvo grandes emociones en sus primeras ocho fechas, donde un grande perdió el invicto en un derbi perdiendo por goleada y algunos equipos que no suelen pelear amenazan con hacer excelentes campañas en esta 2025/26.
Uno de los grandes protagonistas del primer tramo del año es el Real Madrid, que cosechó una tremenda seguidilla de seis victorias al hilo en el principio de la campaña y se perfilaba para continuar con un andar aplastante, pero fue el Atlético de Madrid del Cholo Simeone el que le puso un freno venciéndolo 5-2 en el Metropolitano.
El FC Barcelona supo arrebatarle la cima tras ese triunfo colchonero, pero no se sostuvo ya que cayó 4-1 en su visita al Sevilla en la última jornada y el Merengue se recuperó venciendo al Villarreal en el Santiago Bernabéu.
Así es como la supercomputadora de Opta proyecta que se desarrollará la carrera por el título de LaLiga.
Tabla de posiciones de LaLiga 2025/26 prevista por la supercomputadora
El camino al título
Posición
Equipo
Puntos actuales
Puntos esperados
Posibilidad de ser campeón
1°
Real Madrid
21
83.58
53.16%
2°
FC Barcelona
19
81.30
38.79%
3°
Atlético de Madrid
13
69.24
4.41%
* Basado en como finalizaría el podio
Según la supercomputadora de Opta, el Real Madrid le arrebataría el título conseguido la temporada pasada al FC Barcelona y se proclamaría campeón de la primera división del fútbol español, aventajando a su clásico rival por dos puntos. El Atlético terminaría tercero, solamente con el 4% de chances de levantar el trofeo.
Puestos de UEFA Champions League
Posición
Equipo
Puntos actuales
Puntos esperados
Posibilidad de clasificar a UCL
4°
Villarreal
16
66.41
58.11%
5°
Real Betis
15
60.39
28.89%
6°
Athletic Club
13
57.08
16.96%
7°
Sevilla
13
52.35
6.82%
8°
Osasuna
10
50.60
5.14%
9°
Espanyol
12
48.11
2.97%
10°
Elche
13
47.79
2.41%
La lucha por ingresar a la próxima edición de la UEFA Champions League será compleja y apretada hasta las últimas fechas, y varios equipos de los denominados tradicionales sacarían ventaja en el tramo final de la campaña para sacar su boleto a la gran competencia europea de clubes.
Los que no logren ir a por la Orejona, sin dudas tendrán buenas oportunidades de competir en la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, los dos otros objetivos continentales de los clubes.
