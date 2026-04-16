Los cuartos de final de la Champions League 2025/26 ya son historia. Tras dos apasionantes jornadas, repletas de goles y emociones, cuatro equipos ya tienen sus boletos para las semifinales: el Arsenal, el Bayern Múnich, el PSG y el Atlético de Madrid.

El martes, el Atlético y el Barça protagonizaron un partidazo (fundamentalmente el primer tiempo) que finalmente decantó para los de Simeone, aunque por un buen rato pareció que los culés podían dar vuelta la eliminatoria. Será la cuarta semifinal para el Cholo, que querrá al fin sacarse la espina y ganar la Orejona.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

Un día después, llegaron más emociones desde Alemania. El Madrid y el Bayern nos regalaron tal vez el mejor partido del año, con cinco goles en el primer tiempo. Los de Arbeloa fueron ganando durante 89 minutos del encuentro y parecía que nos íbamos a tiempo extra pero un gol de Luis Díaz, y luego otro de Olisé, sellaron el pase de los bávaros a las semifinales.

La Supercomputadora de Opta pronostica quiénes serán los finalistas de la Champions League 2025/26

De cara a la próxima instancia, que se jugará en la última semana de abril, la Supercomputadora de Opta realizó los pronósticos habituales: según esta Inteligencia Artificial, el Arsenal y el Bayern Múnich serán quienes disputen la gran final en Budapest, el 30 de mayo.

EQUIPO FINALISTA GANADOR ARSENAL 73.4% 36.75% BAYERN MÚNICH 61.28% 34.61% PSG 38.7% 19.3% ATLÉTICO DE MADRID 26.6% 9.2%

Además, tras la instancia de cuartos, la Supercomputadora también determinó que es el Arsenal el equipo que más chances tendría de coronarse, lo que representaría la primera Orejona de su historia.

Los de Arteta están teniendo una gran temporada, aunque han visto como la ventaja que tenían en la Premier League se ha recortado y el Manchester City ya está acechando.



En lo que respecta a la Champions, los Gunners aún no conocen la derrota. De mantenerse esta tendencia hasta el final, se unirían a un selecto grupo de ganadores invictos de la competición.



