Rodrygo necesita de minutos para volver a recuperar la forma que ha perdido en esta temporada con el Real Madrid. El atacante brasileño ha firmado números muy pobres hasta ahora en la campaña y muchos empiezan a especular con su futuro.

En algún momento, al extremo brasileño se le vio como una figura de talla mundial, e incluso algunos analistas lo colocaron por encima de Vinicius Jr. por lo que ofrecía en los pocos minutos que veía acción. Sin embargo, este año no ha podido demostrar esa chispa que traía en temporada anteriores.

¿Será esto una señal para venderle en el mercado de invierno? Es lo que se preguntan muchos aficionados del cuadro merengue, ya que el brasileño ha pasado a un segundo plano y no tiene un puesto fijo en el once inicial de Xabi Alonso.

Rodrygo entró como suplente ante el Liverpool | Angel Martinez/GettyImages

Rodrygo ha jugado en doce encuentros desde la llegada de Alonso al banquillo merengue, desde el debut en el pasado Mundial de Clubes. Sin embargo, solo en tres de esos compromisos ha sido titular: ante el Al-Hilal en Estados Unidos, frente al Oviedo por LaLiga y contra el Marsella por la UEFA Champions League.

Rodrygo tiene registros muy pobres, con apenas dos asistencias en la temporada y sin inaugurar su cuota goleadora. No marca desde los octavos de final de la Champions de la temporada pasada, en marzo, ante el Atlético de Madrid.

El delantero brasileño lleva un total de 27 encuentros con el conjunto merengue sin anotar. Una sequía que preocupa en el entorno madridista.

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Michael Regan/GettyImages

Sobre la mesa de las críticas sigue estando el partido del Madrid en Anfield, donde cayeron 1-0 ante el Liverpool. Rodrygo entró de cambio pero no pudo demostrar en los 20 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Este domingo el cuadro merengue se enfrenta al Rayo Vallecano en Vallecas, lo que podría ser un partido ideal para que el jugador retome la confianza perdida. Si no demuestra pronto, podría servir de moneda de cambio en el invierno.