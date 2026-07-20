La triste carta de Leo Messi tras la caída de Argentina en la final del Mundial

La Copa del Mundo ha llegado a su fin y Argentina entrega la corona. El cuadro albiceleste no pudo igualar el fútbol colectivo de la nueva campeona mundial, España. Tras un triunfo por la mínima firmado en el tiempo de compensación por el tanto de Ferran Torres, 'La Furia' se ha hecho con el título.

Esta es una derrota muy dolorosa para toda Argentina. Al equipo le ha costado y mucho el camino para llegar hasta la final del Mundial y poco han podido hacer dentro del campo este domingo en Nueva Jersey. Tras es el encuentro, el capitán de la tres veces campeona mundial, Lionel Messi ha enviado un mensaje a la parcialidad albiceleste.

✉️🇦🇷 Leo Messi’s letter.



“𝑳𝒊𝒐𝒏𝒆𝒍 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊’𝒔 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓. ❤️‍🩹🥺



The pain is immense, it will take time for this wound to heal.



But I also choose to hold on to all the good things, all matches we turned around by giving everything and moments that will remain in our… pic.twitter.com/yyuPrP7FIk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Lionel Messi

Para concluir, Leo agradeció a los suyos por el apoyo brindado antes, durante y luego de la Copa del Mundo 2026.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. Lionel Messi

Si bien el jugador no lo ha confirmado de viva voz, se entiende que este será el último Mundial que encare como profesional. Incluso, no sería una locura pensar que su tiempo como seleccionado nacional y máximo referente en la historia de la selección de Argentina, ha llegado a su final. La decisión está en sus manos.