La UEFA reabre el expediente Negreira contra el FC Barcelona: ¿qué sanción podría recibir?

La UEFA confirmó este jueves 1 de octubre que recibió del Real Madrid una cantidad considerable de documentación vinculada con la investigación sobre los pagos realizados por el FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Los documentos ya fueron remitidos a los Inspectores de Ética y Disciplina, que deberán incorporarlos a la revisión que permanece abierta. La investigación busca determinar qué ocurrió durante el período comprendido entre 2001 y 2018, cuando el conjunto catalán abonó alrededor de 8,4 millones de euros a sociedades vinculadas con Negreira.

La dirigencia azulgrana justificó que esos pagos correspondían a informes y asesoramiento sobre cuestiones arbitrales, mientras que la investigación analiza si existió algún tipo de influencia indebida sobre la competición.

El informe presentado por el Real Madrid

Según trascendió, el material entregado ante los órganos disciplinarios alcanza unas 50.000 páginas y reúne documentos, declaraciones y distintos elementos vinculados con el período investigado. El objetivo del Madrid es que la UEFA determine si los hechos pueden constituir una infracción de sus normas disciplinarias.

Asimismo, la dirigencia presidida por Florentino Pérez pretende que se analice incluso la validez de los títulos obtenidos por el Barcelona durante el período bajo investigación, una petición que alcanzaría 33 trofeos; entre ellos nueve Ligas, ocho Supercopas de España, seis Copas del Rey y cuatro Champions League.

¿Qué castigo podría recibir el Barcelona?

Uno de los puntos centrales del procedimiento es el artículo 4 del reglamento de la UEFA. Esta normativa contempla la posibilidad de excluir de las competiciones europeas a un club cuando se determine que intentó influir o alterar el desarrollo normal de una competición.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

De confirmarse una infracción de ese alcance, el Barcelona podría quedar fuera de los torneos continentales durante una temporada.

Además de una eventual exclusión, el reglamento contempla otras medidas disciplinarias, entre ellas multas económicas y restricciones relacionadas con la participación internacional. Sin embargo, cualquier castigo dependerá de las conclusiones a las que lleguen los órganos competentes después de analizar las pruebas y escuchar las alegaciones del conjunto azulgrana.