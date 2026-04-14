La UEFA rechaza el reclamo del Barcelona y deja sin efecto la polémica por la mano de Pubill

Tras la polémica por la resolución de la jugada que involucró a Marc Pubill en el cruce del Atlético de Madrid frente al FC Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el Comité de Control, Ética y Disciplina resolvió declarar “inadmisible” la queja presentada por la institución azulgrana.

Desde la UEFA explicaron que no corresponde revisar decisiones arbitrales ni alterar resultados por posibles errores durante el juego; de esta manera, evitaron pronunciarse sobre la validez de la acción puntual y se limitaron a desestimar el reclamo por una cuestión reglamentaria.

🚨🚨 UEFA's official statement about Barcelona's submitted complaint last week, regarding the handball in Atlético Madrid's box.



"Following the first leg of the UEFA Champions League quarter-final between FC Barcelona and Atlético de Madrid, played on Wednesday 8 April 2026, FC… pic.twitter.com/pVMB4oXEmh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 14, 2026

La jugada que desató la polémica

El acto polémico ocurrió en el segundo tiempo, tras una salida del arquero Juan Musso en la que Pubill agarró la pelota con la mano dentro del área, una situación que el Barcelona interpretó como penal claro a favor. Sin embargo, el árbitro István Jovács consideró que la pelota aún no estaba en juego, por lo que reanudó la acción y dejó seguir.

La decisión generó una reacción inmediata desde el banco culé, que reclamó infracción y sanción disciplinaria para el jugador. Además, se cuestionó la inacción del VAR, al entender que se trataba de una jugada revisable por posible error manifiesto y que no hubo la debida intervensión.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

El entrenador Hansi Flick fue uno de los más críticos con el arbitraje y dejó en claso su desconcierto por inacción del recurso tecnológico. En la misma línea, dirigentes del club blaugrana también manifestaron su disconformidad por lo que consideran decisiones reiteradas en contra en competiciones europeas y presentaron su protesta formal menos de 24 horas después del partido, solicitando incluso acceso a las comunicaciones arbitrales y una revisión interna del criterio aplicado.

Sin embargo, más allá de los fundamentos presentados, la resolución de la UEFA deja sin recorrido institucional el reclamo. El resultado del encuentro no se modifica ni se condiciona, pero el episodio vuelve a generar debate en torno al uso del VAR y la coherencia arbitral que se aplica en las instancias decisivas del fútbol europeo.

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