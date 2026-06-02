La vuelta de Mourinho al Bernabéu podría costarle una fortuna al Real Madrid

Según informó The Athletic, la cláusula que permitía rescindir el contrato de José Mourinho con el Benfica por una cifra reducida expiró a finales de mayo, lo que elevó considerablemente el monto que el Real Madrid debería desembolsar para contratarlo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Mientras la institución madrileña analizaba sus próximos movimientos institucionales, el plazo para ejecutar esa opción finalizó. Como consecuencia, cualquier negociación con el club portugués pasaría ahora por una compensación cercana a los 15 millones de euros, una cifra muy superior a los valores que se manejaban inicialmente.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Florentino Pérez has already begun working on José Mourinho’s requests ahead of his arrival at the club.



Perez knows that he will win the elections, so he is trying to secure the signings Mourinho asked for behind the scenes. pic.twitter.com/RcMTR4S5Pl — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 1, 2026

Las elecciones condicionan la operación

El condicionamiento está directamente relacionado con el proceso electoral que atraviesa el Real Madrid. Florentino Pérez, actual presidente, convocó a elecciones anticipadas y buscará renovar su mandato el próximo 7 de junio frente al empresario español Enrique Riquelme.

Diversas versiones aseguran que Mourinho es el principal candidato de Pérez para encabezar el nuevo proyecto deportivo e incluso hablan de un entendimiento avanzado para un contrato de tres temporadas. Sin embargo, el club evitó oficializar cualquier movimiento antes de los comicios para no interferir en la campaña electoral.

FBL-FRA-FIFA-CONGRESS | FRANCK FIFE/GettyImages

Esa demora terminó teniendo consecuencias y la fecha límite para activar la cláusula reducida pasó sin que existiera un acuerdo formal, lo que fortaleció la posición negociadora del Benfica.

Aún así, Riquelme dejó claro que, en caso de imponerse en las urnas, apostará por un entrenador diferente y por un proyecto con una visión más prolongada; sus declaraciones marcaron una clara diferencia con la propuesta del actual mandatario, que considera a Mourinho la figura ideal para liderar una nueva etapa en el club.

¿Qué puede pasar después del 7 de junio?

Si Florentino consigue la reelección, la oficialización del acuerdo podría llevarse a cabo en cuestión de días. La intención del Real Madrid sería resolver rápidamente la situación del banco para planificar la próxima temporada y afrontar con tiempo la preparación para las competencias internacionales. Paralelamente, el club ya trabaja en posibles refuerzos para fortalecer posiciones consideradas prioritarias, especialmente en defensa y en el mediocampo.

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