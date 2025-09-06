El FC Barcelona respira aliviado. Tras semanas de trámites y ajustes salariales, LaLiga ha dado el visto bueno definitivo a la inscripción de Roony Bardghji, joven extremo sueco llamado a ser una de las grandes apuestas del club azulgrana. Según ha podido confirmar Mundo Deportivo, la validación permitirá al atacante estar disponible para el encuentro de la próxima jornada ante el Valencia, el 14 de septiembre, luciendo el dorsal 28.

La noticia supone un paso importante en la planificación deportiva de Hansi Flick, que ya había recibido días atrás otra autorización clave: la inscripción de Wojciech Szczesny. El portero polaco, con el dorsal 25, debutó en la convocatoria frente al Rayo tras resolverse la cesión de Iñaki Peña al Elche. En esa misma lista no apareció Bardghji, que aguardaba el visto bueno de LaLiga.

El retraso en su registro se debía a cuestiones estrictamente económicas. La normativa del fair play financiero exige a los clubes una validación adicional, un “visado”, para certificar que los contratos cumplen con los parámetros salariales. Tras comprobar que Bardghji percibe sueldo de primer equipo y que el Barça contaba con margen suficiente, la patronal emitió la autorización definitiva.

Roony Bardghji | Pedro Salado/GettyImages

El propio jugador ya había sido tajante al respecto en declaraciones recientes. “No creo que hubiera fichado si se tratara de jugar en el juvenil. He jugado más de 100 partidos en un primer equipo y no habría aceptado ir a un filial. Eso es algo inventado, no es cierto”, aseguró ante la prensa sueca, dejando claro que su incorporación estaba pensada desde el inicio para la élite.

Con apenas 18 años, Bardghji llega con la ambición de hacerse un hueco en una plantilla exigente, aportar desborde y frescura en las bandas, y demostrar por qué el Barça apostó por él como refuerzo estratégico de presente y futuro. Su estreno oficial como azulgrana podría producirse en Mestalla, un escenario de máxima exigencia para empezar a escribir su historia en el Camp Nou.