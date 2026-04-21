LaLiga confirma el día y horario para el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid

El FC Barcelona lidera la tabla de la clasificación y tiene una ilusión gigantesca: dar la vuelta olímpica del bicampeonato de LaLiga en la cara de su eterno rival, en la jornada 35 de la competición.

Para que esto se dé, tienen que llegar al último partido con una diferencia similar a la actual, de nueve puntos, ya que tras ese compromiso solamente quedarán nueve en juego. Si llegan como ahora y el FC Barcelona gana, quedaría a 12 puntos con nueve por repartirse. Campeón.

Para esto todavía faltan tres partidos, pero la ilusión está y cada noticia que llega sobre el Clásico genera expectativa. Ahora, LaLiga dió a conocer el día y horario del gran partido: se jugará el domingo 10 de mayo a partir de las 21:00, hora española.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

El equipo de Hansi Flick lidera la clasificación con 79 puntos, producto de 26 victorias, un empate y solamente cuatro caídas. Los de Álvaro Arbeloa, que arrancaron la temporada con Xabi Alonso, tienen 70, con 22 triunfos, cuatro igualdades y cinco derrotas. Tercero aparece el Villarreal y completa los puestos de clasificación a la UEFA Champions League el Atlético de Madrid de Diego Simeone, reciente subcampeón de la Copa del Rey.

¿Qué partidos le quedan al FC Barcelona y el Real Madrid hasta el Clásico?

El FC Barcelona se medirá este miércoles 22 ante el Celta de Vigo en condición de local, para luego tener dos partidos consecutivos fuera de casa: visitará al Getafe de José Bordalás en el Coliseum y al Osasuna en El Sadar. En caso de que los resultados acompañen, puede llegar a gritar campeón en Pamplona y recibir el pasillo de honor por parte de sus pares de la Casa Blanca.

Por su parte, el Real Madrid tendrá un calendario similar, con el duelo frente al Alavés en el Bernabéu este martes 21 de abril y las visitas al Real Betis en La Cartuja y al Espanyol en Cornellá.

FC Barcelona Real Madrid vs. Celta de Vigo - local vs. Alavés - local vs. Getafe - visita vs. Real Betis - visita vs. Osasuna - visita vs. Espanyol - visita vs. Real Madrid - local vs. FC Barcelona - visita

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