LaLiga confirmó los topes salariales de las plantillas con una fuerte caída para el Barcelona

El Barcelona ha visto su límite salarial reducido cerca de un 25% después de otro verano de incertidumbre.

El registro de nuevos fichajes volvió a resultar un tema complicado para los culés, con jugadores como Marcus Rashford y Joan García obligados a esperar nerviosos mientras los actuales campeones de LaLiga luchaban por encontrar espacio dentro de su límite.

El continuo alejamiento del Camp Nou, que aún no está preparado para albergar partidos a pesar de la confianza del público a principios de verano, ha afectado enormemente a las finanzas del Barcelona, ​​mientras que el incumplimiento de los criterios requeridos para la venta de 100 millones de euros (117,9 millones de dólares) de asientos VIP ha hecho que el límite salarial se reduzca en 112,3 millones de euros en comparación con enero de 2025.

Como resultado, el equipo de Hansi Flick ahora se ve obligado a operar con un costo total de plantilla de 351,3 millones de euros, que, si bien sigue siendo lo suficientemente alto para el segundo lugar en La Liga, es menos de la mitad del límite total entregado al Real Madrid .

De hecho, Los Blancos han visto aumentar su límite salarial hasta los 761,2 millones de euros como resultado de los altos ingresos y un gasto neto comparativamente bajo.

“El Barça ha demostrado que puede fichar jugadores”, explicó el presidente de LaLiga, Javier Tebas. “Ha realizado un mercado de fichajes acorde con lo que tiene”.

Viene de ganar un título de liga y de traer grandes jugadores que se han desarrollado desde dentro, en la cantera. No es obligatorio traer jugadores. De momento, hemos visto el inicio de temporada del Barça y va bien.

Ofreciendo una explicación más detallada de la caída del Barcelona, ​​el director de LaLiga, Javier Gómez, añadió: «La reducción de 112 millones de euros del Barça coincide con los 100 millones de euros de los palcos VIP. Hubo un auditor que dijo que sí, luego otro que dijo que no, y les quitó los 100 millones. Esa es la causa y el efecto».

Estoy convencido de que lo van a recuperar. Son un club de talla mundial. Lo van a superar con toda seguridad, solo que tienen que trabajar duro.

El Barça está operando sin su estadio, donde pierde muchos ingresos. Tiene que compaginar una situación difícil de la que venía con jugar con su estadio cerrado. Hablamos de 70 u 80 millones de euros al año que no ingresa. La incógnita es si esto ocurrirá en tres o doce meses.

Límites salariales de las plantillas de LaLiga para la temporada 2025-26