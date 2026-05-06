Lamine Yamal acelera su recuperación y en el FC Barcelona ya piensan en su regreso

Luego de sufrir una rotura parcial en el bíceps femoral durante el partido del FC Barcelona contra el Celta de Vigo, tras ejecutar un penal, el extremo dio una señal alentadora de recupración al reaparecer este lunes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El propio futbolista compartió en sus redes una imagen entrenándose en bicicleta estática, un posteo que rápidamente generó optimismo entre los hinchas. El tratamiento elegido es conservador, sin pasar por el quirófano, y el plan inicial apunta a que pueda recuperar intensidad física de forma progresiva durante las próximas semanas.

🚨🚴🏾‍♂️ Lamine Yamal begins training on grass and working in the gym.



He’s expected to be ready for World Cup. pic.twitter.com/CyOqC2scZJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

De igual manera, la lesión le impedirá estar en los compromisos finales del Barcelona y también lo dejará afuera del Clásico del próximo fin de semana ante el Real Madrid, una baja sensible para el equipo de Hansi Flick en un tramo decisivo del calendario.

El gran objetivo de fondo

En el entorno del jugador tienen claro que la prioridad absoluta es completar una recuperación sin apuros para llegar en plenitud al Mundial 2026. Por eso, el foco está puesto en fortalecer la zona afectada y evitar cualquier recaída que complique el proceso.

En el Barcelona valoran especialmente esa predisposición. La imagen trabajando apenas unos días después del parte médico fue interpretada como una muestra de compromiso y madurez competitiva.

FC Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En las últimas semanas hubo contactos permanentes entre la dirigencia azulgrana y la Federación Española para seguir de cerca su evolución. El club no quiere asumir ningún riesgo con una de sus principales figuras y entienden que, más allá de la importancia que tiene para la selección, lo prioritario es proteger a un jugador que todavía atraviesa una etapa de pleno desarrollo físico.

Del otro lado, el cuerpo técnico de España mantiene su confianza intacta. La idea es contar con él en el camino hacia la Copa del Mundo, administrando cargas y minutos cuando sea necesario.

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