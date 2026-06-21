Todas las Copas del Mundo tienen particularidades, y el Mundial 2026 no es la excepción: los jóvenes talentos que llegan a las selecciones para disputar su primera edición sueñan con coincidir con sus ídolos, que si bien se encuentran en la recta descendiente de sus carreras siguen disputando esta clase de certámenes como si el tiempo no hubiera pasado.

El caso de Lamine Yamal con Leo Messi es emblemático: el chico de 19 años sueña con enfrentarse al mejor de la historia, que la próxima semana cumplirá 39. El actual 10 del FC Barcelona se crió viendo al rosarino hacer historia con la camiseta Blaugrana y, en cada oportunidad que tiene, lo llena de elogios.

"¿El hat-trick de Messi? Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia. Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente y no hay nada más que decir. Leo es el GOAT", dijo Lamine en diálogo con RTVE.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

Además, se aventuró a soñar con un eventual cruce: "Ojalá nos crucemos con Argentina. Para ganar el Mundial le tienes que ganar a los mejores. Si no nos encontramos en dieciseisavos a lo mejor en la final. Somos España y queremos jugar contra los mejores".

"Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera. Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz", agregó sobre su estado físico de cara a lo que se viene, que será el segundo partido de la fase de grupos del Mundial ante Arabia Saudita.