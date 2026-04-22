Lamine Yamal enciende las alarmas en el Barcelona al salir por lesión

Lamine Yamal fue el autor de la anotación de penalti al minuto 40 del primer tiempo frente al Celta de Vigo en la correspondiente Jornada 32 de LaLiga con la que el FC Barcelona ha sellando otro triunfo que lo está llevando de manera inminente al título doméstico.

Con la victoria del conjunto culé la ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid se mantiene en nueve unidades a falta de seis jornadas, es decir, 18 puntos por disputar. Desafortunadamente para la joya española tras marcar sintió unas molestias en la pierna izquierda y tuvo que abandonar el terreno de juego al 45+2' previo al medio tiempo.

Por si fuera poco, su compañero Joao Cancelo también se retiró por lesión al minuto 23 del primer lapso. Al cobrar el lanzamiento de penalti el juvenil sintió un pinchazo en la pierna izquierda y se tiró al césped sufriendo de dolor para después solicitar su sustitución.

🎙️ Informa @HelenaCondis



🚑 Lamine Yamal tiene el isquio roto



⏳ A la espera de más pruebas...



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yPdFZ4kBwe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 22, 2026

Reportan la gravedad de la lesión de Lamine

🎙️ Informa @HelenaCondis



😔 "Gente cercana a Lamine Yamal me dice que tiene una posible rotura de los isquios de la pierna izquierda"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/OXnmY3Wos7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 22, 2026

Al medio tiempo, la reportera Helena Condis del programa de radio COPE reportó que tras la revisión en los vestuarios, el jugador de 18 años tiene el isquiotibial roto. Sin embargo, el tiempo estimado de recuperación y que pueda volver a las canchas se desconoce y el periodo de baja aproximado se conocerá después de las pruebas médicas que le sometan en las próximas horas.

Lamine Yamal será sometido a estudios para evaluar su lesión | JOSEP LAGO/GettyImages

Cabe recordar que, de igual manera todo dependerá de la gravedad y la evolución de la misma lesión para saber estimados de su regreso a la actividad, esperando que no algo de larga duración a 50 días del arranque de la Copa del Mundi 2026 que se llevará a cabo en Norteamérica.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA