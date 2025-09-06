Lamine Yamal minimiza las preocupaciones sobre el “ego” señaladas por Hansi Flick

El prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, restó importancia a las declaraciones de Hansi Flick sobre los “egos” después de no poder vencer al Rayo Vallecano en el último partido de LaLiga.

Fue el primer tropiezo de la temporada 2025-26 tras las victorias consecutivas frente a Mallorca y Levante. Flick reaccionó al resultado advirtiendo que los egos “matan el éxito”, recordando que el histórico triplete doméstico de la temporada pasada se consiguió gracias al trabajo colectivo.

Ahora concentrado con la selección española, Yamal aseguró que los comentarios de Flick fueron solo fruto del momento.

“Cada uno tiene su opinión. Después de un empate estás caliente porque, al final, hay que ganar. Pero no creo que tenga nada que ver con [egos]. Hemos sumado siete puntos de nueve posibles en estadios complicados”, declaró Yamal a la cadena española RTVE.

“Todavía no hemos jugado en casa. No creo que tenga nada que ver con [egos], sino que simplemente no fue nuestro partido. No empezamos con la intensidad adecuada. Es cierto que cometimos muchos errores, pero puede pasar. Solo tenemos que recuperar nuestro nivel lo antes posible y estar listos para el próximo partido.”

Yamal debutó con el primer equipo del Barcelona a los 15 años y con apenas 16 ya había sido señalado como una estrella internacional. En julio cumplió 18, todavía casi en la adolescencia, pero vive bajo la lupa del mundo que observa cada uno de sus pasos. En los últimos meses ha enfrentado crecientes acusaciones de arrogancia y hasta recibió críticas por el tipo de “entretenimiento” que eligió para su fiesta de cumpleaños.

“Me he dado cuenta de que todo lo que ocurre en mi vida se va a comentar y, en muchas ocasiones, inventar, porque han dicho que han pasado cosas en mi vida de las que ni yo mismo sabía”, afirmó.

“No me importa demasiado. Al final, ya lo dije cuando firmé mi nuevo contrato: tanto para lo bueno como para lo malo, solo escucho a mi círculo. Ellos son los que realmente saben las cosas y lo que importa. Yo sigo con mi camino, sigo con mi mentalidad, que creo es lo que me ha llevado hasta aquí.”