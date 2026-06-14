¿Lamine Yamal podrá jugar en el debut de España en el Mundial 2026 ante Cabo Verde?

En la conferencia de prensa previa al compromiso entre la selección de España y Cabo Verde del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, el director técnico del seleccionado ibériico, Luis de la Fuente, compareció ante los medios de comunicación y una de las interrogantes más esperadas fue sobre la condición física del juvenil Lamine Yamal.

🇪🇸🎙️ De la Fuente insinúa que Lamine Yamal tendrá minutos ante Cabo Verde:



💬 "Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo, pero no para los 90 minutos.



💬 "Podrá jugar unos minutos, no se puede decir cuántos".



💬 "Seguimos las indicaciones del cuerpo técnico." pic.twitter.com/39vXO9kuGU — Diario SPORT (@sport) June 14, 2026

Déjeme que decida. Lamine está en perfectas condiciones y ha llegado a la cita en el momento que queríamos que llegase. Adelanto que están todos disponibles. Alguno no está para jugar todos los minutos, pero insisto en que la mejor noticia es que están todos. Luis de la Fuente.

Sobre si tiene claro cuál es el once inicial que utilizará para su debut mundiaista:

"Todo ha ido tal cual como habíamos pensado. Los jugadores te hacen cuestionar cosas porque son muy buenos y siempre hacen cosas especiales. Pero mantengo la misma idea que tenía", apuntó.

Lamine alcanzó a recuperarse para el Mundial 2026

Cabe recordar que, Lamine Yamal sufrió una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante un partido con el FC Barcelona frente al Celta de Vigo, tras patear un penalti. Esta lesión muscular en los isquiotibiales lo dejó fuera de la recta final de LaLiga y sobre el estado de ánimo del jugador el entrenador respondió lo siguiente:

Los médicos indican que está para jugar. El fútbol es una actividad de riesgo. No está para 90 minutos, pero sí está para participar un tiempo. Luis de la Fuente.

Y sobre si estarán o no en el campo, dijo esto:

"Exactamente, con el mismo planteamiento (Nico) que Lamine y Víctor. Podrían estar si el partido lo demanda. Hay que ver cómo evoluciona el partido. A veces crees que puede ir por un camino, y luego te llevo por todo. Si les vierais entrenar, os llevaríais una sorpresa agradable", afirmó.

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