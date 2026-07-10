Lamine Yamal respalda el fichaje de Julián Álvarez y aumenta la expectativa en el FC Barcelona

Mientras la selección de España mantiene el foco puesto en la Copa del Mundo 2026, Lamine Yamal y Pedri protagonizaron unas declaraciones que no pasaron desapercibidas en el FC Barcelona: ambos fueron consultados por la posibilidad de compartir vestuario con Julián Álvarez y coincidieron en destacar las cualidades del argentino.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Pedri fue directo y aseguró que se trata de un futbolista de primer nivel, aunque evitó profundizar sobre una negociación que sigue rodeada de incertidumbre. Lamine, en cambio, fue un paso más allá y dejó en claro que recibirían con entusiasmo al delantero si finalmente viste la camiseta blaugrana.

"Encaja perfectamente en el estilo del Barça"

El extremo no escatimó elogios hacia el campeón del mundo con Argentina y, según explicó, Julián Álvarez reúne todas las condiciones para adaptarse al modelo de juego que impulsa el entrenador Hansi Flick y considera que cualquier equipo quisiera contar con un futbolista de ese nivel.

Además, reconoció que desconoce cómo avanzan las conversaciones entre los clubes, aunque aseguró que el plantel lo recibiría "con los brazos abiertos" y que sería una incorporación muy positiva para el equipo.

El Barcelona no abandona su objetivo

La directiva encabezada por el presidente Joan Laporta mantiene a Álvarez como una de sus grandes prioridades para reforzar el ataque; aunque el Atlético de Madrid continúa firme en su postura de no facilitar la salida del delantero, en Cataluña confían en volver a la carga una vez finalice su participación en el Mundial.

La mejoría en la situación económica del club, sumada al regreso al margen que permite el Fair Play Financiero de LaLiga, abre una oportunidad para intentar una operación de mayor impacto.

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Según informó el medio español COPE, el conjunto culé solicitó un crédito de 210 millones de euros con el objetivo de afrontar varias incorporaciones durante el mercado de fichajes y, principalmente, la del argentino. El delantero absorbería la mayor parte de esa inversión, ya que el Madrid solo estaría dispuesto a negociar su salida por una cifra cercana a los 150 millones de euros, al contado.

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