Lamine Yamal revela lo que le dijo Messi tras la final del Mundial 2026

Uno de los grandes momentos de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España fue sin dudas el encuentro entre Lamine Yamal y Messi, con la consagración del joven y la caída del ídolo eterno del FC Barcelona.

El propio canterano reveló lo que le dijo el argentino tras el partido: “Me dio la mano y me dijo que siguiera adelante, que el futuro del fútbol es de nuestra generación. Escuchar esas palabras de su boca es algo que me llevaré durante el resto de mi carrera. Fue algo casi tan grande como la medalla de oro que llevo colgada”.

“Jugar contra Leo en un escenario como este fue algo surrealista. Él es el mejor de la historia y alguien a quien siempre he admirado. Cuando sonó el pitazo final, mi primer instinto fue ir a mostrarle todo mi respeto y fue increíblemente generoso”, agregó.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Si bien no tuvo un Mundial con grandes luces, Lamine Yamal se consagró campeón con España con tan solo 19 años y tiene un futuro tremendamente brillante por delante, con la UEFA Champions League con el FC Barcelona como el principal objetivo de cara a la temporada que viene.

En la previa de la gran final, Messi había elogiado públicamente al 10 del FC Barcelona: "Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y al que siempre le deseo lo mejor. Es uno de los referentes mundiales, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez".

"Es uno de los mejores en este momento sin duda. Le deseo lo mejor, porque su bien será el bien de Barcelona también", cerró sin olvidarse del club que marcó su vida para siempre.

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