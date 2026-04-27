Lamine Yamal rompe un récord histórico de LaLiga

Con apenas 18 años, el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal se convirtió en el primer futbolista en ganar tres veces el premio a Jugador del Mes en una misma temporada; un logro inédito, incluso si se lo compara con leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes nunca alcanzaron esa cifra en una sola campaña.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

⭐️ Lamine Yamal, premio al mejor jugador del mes de abril en LaLiga; Pau Cubarsí, el mejor sub-23.



¡Felicidades, chicos! 💙❤️ pic.twitter.com/3NZWzj7vF9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 24, 2026

Dominio total pese a la lesión

Lo más llamativo es que el extremo blaugrana consiguió este hito incluso tras sufrir una lesión en el bíceps femoral que lo marginó de la actividad deportiva en el tramo final del campeonato. El estandarte correspondiente a abril se sumó a los obtenidos en noviembre y diciembre de 2025. Antes de quedar fuera, Yamal cerró la temporada con 16 goles, siendo el máximo registro del plantel culé, y 11 asistencias.

Con el título de LaLiga prácticamente asegurado para el conjunto de Hansi Flick, todo indica que también será candidato indisctido a quedarse con el premio anual.

Mayor cantidad de premios al Jugador del Mes de LaLiga en una sola temporada

Jugador Temporada Premios Lamine Yamal 2025/26 3 Diego Godín 2013/14 2 Antoine Griezmann 2014/15 2 Antoine Griezmann 2016/17 2 Lionel Messi 2018/19 2 Lionel Messi 2019/20 2 Karim Benzema 2021/22 2 Jude Bellingham 2023/24 2 Kylian Mbappé 2025/26 2

Desde que este reconocimiento se instauró en 2013, ni siquiera Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del Real Madrid, pudo hacerse del premio de esta manera, en parte porque no existía el reconocimiento en sus primeros años en España.

Ganadores históricos del premio al Jugador del Mes de LaLiga

Posición Jugador Premios 1° Lionel Messi 8 1° Antoine Griezmann 8 3° Karim Benzema 5 4° Lamine Yamal 4 4° Iago Aspas 4 4° Luis Suárez 4 7° Jude Bellingham 3 7° Vinicius Junior 3 7° Robert Lewandowski 3 7° Kylian Mbappé 3 7° Cristiano Ronaldo 3

Además de su triplete en la actual temporada, Yamal ya suma otro premio obtenido en 2024, lo que lo coloca entre los más destacados de la historia reciente, aunque todavía lejos de Messi y Griezmann.

¿Mbappé puede alcanzarlo?

Kylian Mbappe of Real Madrid seen in action during LaLiga EA | SOPA Images/GettyImages

El único jugador que podría igualar su marca en esta misma campaña es Kylian Mbappe. El delantero del Real Madrid ganó los premios de septiembre y octubre, pero su rendimiento cayó notablemente en los últimos meses. Desde febrero, apenas marcó un gol en liga, pese a generar múltiples situaciones.

Con cinco partidos por delante, incluyendo un posible Clásico decisivo del torneo, Mbappé aún tiene margen de reacción aunque, más allá de lo que pase de acá al cierre, la temporada 2025/26 pertenece a Lamine Yamal.

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