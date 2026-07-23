Lamine Yamal rompe una barrera histórica y se convierte en el futbolista más valioso del mundo

Después de la última actualización de valores de mercado de Transfermarkt, Lamine Yamal llegó a una cotización de 220 millones de euros y se convirtió en uno de los jugadores más valiosos del mundo.

El delantero del FC Barcelona aumentó 20 millones su valor después de su destacada participación en la Copa del Mundo 2026 con la selección de España y consagrarse campeón del mundo.

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Lamine Yamal llegó al Mundial con una valoración de 200 millones de euros… y, tras un torneo espectacular, su valor de mercado se disparó hasta los 220 millones en apenas un mes. 📈💎



Con solo 19 años, ya ocupa el… pic.twitter.com/2qHvOmZCMY — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 23, 2026

Comparte el trono con Erling Haaland

La nueva valoración de Yamal le permitió igualar en la cima del ranking al delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, quien también alcanzó los 220 millones de euros tras firmar un Mundial sobresaliente con siete goles y llevar a su selección hasta los cuartos de final.

De esta manera, el futbolista del conjunto culé se convirtió en el primer jugador de su generación en superar la barrera de los 200 millones de euros y consolidó una carrera que parece no tener límites.

Con tan solo 19 años, Yamal ya cuenta con una Eurocopa y un trofeo mundialista, logros que lo posicionan como uno de los principales candidatos para pelear por el Balón de Oro en las próximas ediciones.

El Barcelona celebra la explosión de sus jóvenes talentos

Además del impacto de Lamine, el aumento de valor también se refleja en el plantel del Barcelona, donde otros futbolistas incrementaron considerablemente su cotización de mercado. Uno de los casos más destacados es el defensor Pau Cubarsí, quien alcanzó los 100 millones de euros después de ser reconocido como uno de los mejores juveniles del Mundial.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Además, jugadores como Anthony Gordon y Ferran Torres también registraron una subida en su valoración, especialmente este último tras marcar el gol que definió la final mundialista para España ante el combinado argentino.

Con su nueva cotización, Lamine Yamal no solo confirma que es la gran joya del fútbol moderno, sino que también abre una nueva etapa en la que podría convertirse en el gran dominador de la próxima década, desde la irrupción de Lionel Messi.

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