Lamine Yamal supera a Cristiano Ronaldo y hace historia en LaLiga

Con el triunfo 2-0 de anoche en el Spotify Camp Nou en 'El Clásico' frente al Real Madrid, el FC Barcelona se proclamó 29 veces campeón de LaLiga en su historia y con ello varias de sus figuras volvieron a bañarse en oro e incluso han superado a íconos del conjunto merengue.

Aunque usted no lo crea Lamine Yamal en cuatro temporadas ya tiene más trofeos de LaLiga que Cristiano Ronaldo 😳



El dato es... ✍️ pic.twitter.com/mjgJ4Knbx9 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 10, 2026

Ese es el caso del juvenil español de ascendencia marroquí, Lamine Yamal, el internacional con la selección de España ha conquistado la tercera liga española con el cuadro culé desde el 2022 y ha superado a Cristiano Ronaldo, el portugués solo pudo ganar dos trofeos domésticos en nueve años.

Yamal a superado con diferencia a Cristiano en LaLiga

¡YA TIENE MÁS TÍTULOS DE LA LIGA QUE CR7!



Con solo 18 años, Lamine Yamal ya ha ganado LaLiga 3 veces con el Barcelona:



- 2022/23

- 2024/25

- 2025/26



Para poner en contexto, Cristiano Ronaldo solo pudo ganarla 2 meses en los 9 años que estuvo en el Real Madrid. pic.twitter.com/q2kmJ6JLSe — Andre Marín (@andremarinpuig) May 10, 2026

El juvenil Lamine Yamal y una de las estrellas emergentes más grandes que han existido en la historia del fútbol con solo 18 años ya ha cosechado una gran cantidad de títulos individuales y colectivos, desde ser Golden Boy, dos veces Trofeo Kopa hasta multicampeón con el FC Barcelona y campeón de la Eurocopa 2024 con la selección de España y este verano jugará su primer Copa del Mundo.

Es la joya y máxima figura de su club y, aunque no pudo estar presente en la cancha en el final de la temporada debido a una lesión, ya alzó su tercer trofeo de liga.

Con este campeonato, Lamine ya tiene tres títulos de liga (2023, 2025 y 2026), mientras que Cristiano Ronaldo, pese a haber jugado por nueve años en el Real Madrid únicamente pudo obtener dos campeonatos de liga española (2012 y 2017) y es que le tocó una época de hegemonía culé con una generación dorada con Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, etcétera.

Sin embargo, una asignatura pendiente para el joven talento es volver a ganar la Champions League, torneo que el equipo no gana desde el 2015, es decir, ya más de una década sin traer una nueva orejona a las vitrinas del club.

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