Lamine Yamal supera a Mbappé en la Champions League antes de cumplir los 19 años

Lamine Yamal y Kylian Mbappé seguramente sean los dos mejores jugadores del mundo por ascendencia sobre sus equipos, por lo que generan en los rivales y, sobre todo, por las estadísticas de ambos, de manera individual y compitiendo entre sí.

El español añadió otro récord a su colección el martes por la noche en la Liga de Campeones. Su asistencia a Jules Koundé en la victoria del FC Barcelona por 2-1 sobre el Eintracht Frankfurt significa que ahora tiene más participaciones en goles en la competición que cualquier otro jugador de 18 años o menos. De esta manera, Lamine supera el récord que anteriormente tenía la superestrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

Y aunque hay que tener en cuenta que uno lo hizo en el Mónaco y otro en un gigante como el Barcelona, los números son números y no se discuten. Por eso se destaca de manera contundente que Lamine Yamal superó a Mbappé en una estadística referida a la UEFA Champions League.

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | DeFodi Images/GettyImages

Para el delantero español son ya 14 participaciones de gol desde su debut en Champions, con un balance perfecto de 7 goles y otras 7 asistencias, todo ello con el FC Barcelona. De esta manera supera las 13 contribuciones (10 goles y 3 asistencia) que había alcanzado Mbappé antes de cumplir los 19 años en las filas del Mónaco.

En esta temporada 2025/26, Yamal ya ha marcado 6 goles en 12 partidos de LaLiga. A eso se suman 8 asistencias. En la presente edición de la Champions League, el jugador azulgrana lleva además dos goles y otros tantísimos pases de gol en 5 encuentros. Por su parte, Mbappé tiene 25 goles en 21 partidos con el Real Madrid entre LaLiga y la competencia europea más importante a nivel clubes.

