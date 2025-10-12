¿Qué estrella del FC Barcelona puede reaparecer ante el Real Madrid en El Clásico?

El FC Barcelona atraviesa un complicado momento en materia de lesiones, a pocas semanas de disputar El Clásico frente al Real Madrid, el 26 de octubre por la décima jornada de LaLiga.

Efectivamente, el conjunto azulgrana acumula numerosas bajas que podrían condicionar el planteamiento del entrenador Hansi Flick en uno de los partidos más importantes de la temporada, en especial cuando tras las primeras ocho fechas, los merengues sacan ventaja de dos puntos en la cima de la clasificación.

Entre los jugadores lesionados en el Barça se encuentran pilares en ataque como Lamine Yamal y Raphinha, pero también está nada menos que el portero titular, Joan García, operado de la rodilla a finales de septiembre.

🩺 ¿Cómo va la rodilla de Joan García?



''Un mes, más o menos... De momento, todo bien''. #Euroleague pic.twitter.com/0rxoc7jNYg — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 10, 2025

Aunque el guardameta de 24 años no descarta una recuperación a tiempo para el careo contra el Madrid, reconoció en una entrevista con Movistar+ que la estimación de un mes más de baja es “más o menos acertada", así que su regreso a la competición parece probable para noviembre, quedándose fuera de otros compromisos ligueros como versus el Girona y el Elche, igual que el partido de la tercera jornada fase de grupos de la Champions League ante Olympiacos.

A raíz de dicha situación, el suplente Wojciech Szczęsny seguiría defendiendo la meta barcelonista, tal y de la forma que ocurrió en la victoria frente a la Real Sociedad del pasado 28 de septiembre y las derrotas a manos del PSG en Champions, el 1 de octubre, y Sevilla, cuatro días después.

¿Qué jugador del FC Barcelona ya tiene el alta médica?

Eso sí, el diario Marca reveló que el FC Barcelona recibió una buena noticia en las últimas horas con el regreso a los entrenamientos de Fermín López, lesionado de la pierna el 21 de septiembre versus el Getafe. La reincorporación del volante llega en un momento fundamental tras la baja de Dani Olmo en plena concentración con la selección española, y los problemas que está teniendo Marc Bernal para volver a lo terrenos, luego de su delicada operación de rodilla.

Por su parte, Gavi y Marc-André ter Stegen continúan siendo ausencias de larga duración. La acumulación de contratiempos físicos supone un reto adicional para Flick, que afronta una creciente presión tras las citadas caídas ante el Paris Saint-Germain y la oncena sevillista.