Laporta advierte al Atlético de Madrid: "Un club grande no puede permitirse jugadores a disgusto"

Lejos está de cerrarse el caso Julián Álvarez en el mercado de pases de este verano. Lo que podría haberse calmado durante el Mundial no hizo más que agrandarse con las declaraciones de dirigentes de los clubes involucrados y del propio jugador y ahora fue el turno del contraataque de Joan Laporta. El presidente del Barcelona respondió a la postura del Atlético de Madrid para dejar asentado que mantiene su interés por el argentino.

Laporta habló desde Nueva York, ciudad a la que viajó para asistir a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Allí confirmó que el Barça mantiene vigente la propuesta por Julián y explicó que el interés responde al deseo del DT. "Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador quiere y por eso hicimos la oferta al Atlético. Es una oferta muy importante y muy buena", dijo.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Frej/GettyImages

Sus palabras llegaron luego de que Miguel Ángel Gil Marín reiterara que el Colchonero no aceptaría una propuesta ni de 100 ni de 200 millones de euros por el delantero. Laporta evitó entrar en una confrontación con los dirigentes rojiblancos y expresó respeto por esa postura.

Aun así, recordó que en el fútbol existieron numerosos fichajes que parecían imposibles y terminaron concretándose. "Hay tantos casos en los que se ha dicho que un jugador no iría nunca al Barça y ha acabado viniendo", expresó.

El presidente culé también volvió a poner el deseo del futbolista en un lugar importante dentro de cualquier negociación. "Cuando un jugador quiere salir, la actitud del Barça como club es puente de plata. Un club grande no puede permitirse tener jugadores que estén a disgusto", manifestó

🚨🔵🔴 Joan Laporta: “A big club allow can NOT allow unhappy players in their squad”.



“At Barcelona, this will never happen”. pic.twitter.com/RcOQ3EBXsI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026

Laporta también confirmó que la propuesta presentada al Atlético no permanecerá vigente de manera indefinida. El dirigente fijó un plazo para esperar una respuesta. "No es una oferta ilimitada en el tiempo. Daremos un plazo prudencial. Yo te diría que hasta final de mes", señaló. Además, estableció que una operación de este tipo no depende únicamente del dinero ofrecido.

Durante la misma comparecencia, Laporta también habló de la final del Mundial, elogió la presencia de futbolistas formados en La Masía dentro del seleccionado español y respaldó a Lamine Yamal de cara al partido ante el vigente campeón del mundo.