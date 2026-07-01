Laporta confirma la oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez

Joan Laporta rompió el silencio y confirmó públicamente que el FC Barcelona presentó una oferta formal para incorporar a Julián Álvarez de cara a la próxima temporada 2026/27.

El presidente azulgrana explicó ante los medios que la propuesta de 100 millones de euros ya fue enviada al Atlético de Madrid y que continúa sobre la mesa, aunque no permanecerá indefinidamente.

A su vez, también reveló que mantuvo conversaciones con Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín para explicar las intenciones del club y sostuvo que la negociación siempre se llevó adelante con respeto hacia la institución madrileña, después de que trascendiera la denuncia presentada por la dirigencia rojiblanca ante la FIFA y la RFEF, al considerar que se iniciaron contactos con el futbolista sin la autorización correspondiente.

Laporta aseguró no comprender esa decisión y reiteró que todas las gestiones se realizaron de manera transparente.

La postura del Atlético

La realidad es que el conjunto colchonero no tiene intención de desprenderse de su delantero porque actualmente no cuenta con un reemplazante de sus características.

No obstante, el presidente culé dejó abierta la posibilidad de que el escenario cambie en caso de que el equipo dirigido por Diego Simeone consiga otro atacante en el mercado. En ese contexto, afirmó que la oferta seguirá siendo válida durante un tiempo prudencial y que el club está preparado para avanzar si el Atlético decide negociar.

Además, Laporta aseguró que el argentino mostró desde hace tiempo interés en vestir la camiseta del Barcelona, incluso desde su etapa como jugador del Manchester City.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Contradicicción entre los clubes

Aún así, las declaraciones del mandatario contrastan con las realizadas horas antes por Enrique Cerezo. El presidente del Atlético sostuvo que el club no había recibido ofertas por Julián Álvarez y remarcó que el delantero "no está en venta", cerrando la puerta a una posible salida.

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