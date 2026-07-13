Laporta despeja las dudas sobre la continuidad de Raphinha en el FC Barcelona

En medio de las especulaciones que rodean al mercado de fichajes europeo, Joan Laporta dejó un mensaje contundente sobre el futuro de Raphinha: el presidente del FC Barcelona aseguró que el delantero seguirá formando parte del plantel y descartó cualquier posibilidad de una salida durante este verano.

"No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça. Es un puntal y un jugador clave para nosotros", afirmó el máximo dirigente azulgrana, poniendo fin a los rumores que vinculaban al brasileño con el fútbol de Arabia Saudita.

🚨🇧🇷 Barça president Laporta on Raphinha: “We do NOT want Raphinha to leave. He’s a key player for us”.



“The arrivals of Gordon and Adeyemi are not linked to Raphinha, it doesn’t mean Rapha is leaving”. pic.twitter.com/VqZaXMgWkG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

En esa misma línea, Laporta aclaró que la llegada de nuevos delanteros, como Anthony Gordon o Karim Adeyemi, no implicaría la salida de una de las piezas más importantes del equipo.

Un futbolista imprescindible para Hansi Flick

Desde la llegada de Hansi Flick al banco culé, Raphinha dio un salto de calidad que lo convirtió en uno de los referentes del equipo. Si bien había mostrado buenos números bajo la dirección de Xavi Hernández, fue con el entrenador alemán cuando alcanzó el mejor nivel de su carrera; su capacidad para desequilibrar, asistir y presionar alto encajó a la perfección en la idea de juego de Flick.

Pese a que la última temporada 2025/26 estuvo marcada por varios problemas físicos que limitaron su participación, el brasileño consiguió aportar 21 goles y siete asistencias, cifras que reflejan su influencia incluso sin haber disputado todos los encuentros.

Fc Barcelona V Real Betis - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Laporta lamentó especialmente que el delantero no pudiera llegar en plenitud al tramo decisivo de la campaña. Según el mandatario catalán, su ausencia pesó en LaLiga y la UEFA Champions League, donde considera que el equipo podría haber obtenido mejores resultados con Raphinha a dispocisión.

Con contrato vigente hasta junio de 2028, el brasileño continúa siendo una de las grandes apuestas deportivas del Barcelona y, más allá del interés económico que pueda surgir desde otros mercados, el club considera que su liderazgo y producción ofensiva lo convierten en un futbolista intransferible para el proyecto encabezado por Hansi Flick.

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