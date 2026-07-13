Laporta lanza un ultimátum al Atlético por Julián Álvarez: "La oferta no será ilimitada"
El mandamás del FC Barcelona, Joan Laporta, mantiene, como lo dijo con anticipación que, la oferta del club culé por el delantero argentino, Julián Álvarez, tiene fecha de caducidad.
Sí, lo dije. Evidentemente, no le vamos a bailar la música a nadie. Vamos a marcar el ritmo nosotros. Esa oferta no es sine die y en su momento diremos hasta cuándo la mantendremos vigente. Esa oferta la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que le gusta al entrenador y a la dirección deportiva. La oferta es de una cuantía muy importante, pero no será ilimitada. La última vez que hablamos con Miguel Ángel Gil Marín fui muy claro. Hubo, en principio, una confusión sobre la oferta que hicimos. Se lo aclaré, y desde entonces no hemos avanzado másJoan Laporta.
Laporta explicó las situaciones de varios de sus jugadores
Habló sobre Adeyemi, Raphinha y Ferran Torres.
Laporta fue a Dallas para apoyar a la selección de España y aprovechó para confirmar el fichaje de Karim Adeyemi y la permanencia de Raphinha.
“Estamos muy ilusionados con él. Es peligroso, rápido y Deco lo ha llevado de manera excelente la operación. Ha salido la noticia cuando debía salir y estamos satisfechos”, dijo.
“Sí, sí, sí (sobre si seguirá). No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça. Es un jugador puntal. Con la incorporación de Gordon y de Adeyemi estamos reforzando la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de él. La lástima es que no estuviese a tope la pasada temporada en los momentos decisivos de la Liga y la Champions”, apuntó.
También habló sobre la situación de Ferran Torres y confirmó que siguen encantados con su estancia en el club
“He escuchado y leído cosas. No tenemos constancia de nada. Estamos encantados con él. Cada vez que sale, lleva peligro. Tenemos grandes jugadores”, sentenció.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.