Laporta lanza un ultimátum al Atlético por Julián Álvarez: "La oferta no será ilimitada"

El mandamás del FC Barcelona, Joan Laporta, mantiene, como lo dijo con anticipación que, la oferta del club culé por el delantero argentino, Julián Álvarez, tiene fecha de caducidad.

🚨 Joan Laporta habla sobre Julián Álvarez a su llegada a Dallas



💬 "Lo que no vamos a estar es bailando a la música de nadie"

💬 "Es un grandísimo jugador, mantenemos la oferta. Pero no es ilimitada la vigencia"



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Sí, lo dije. Evidentemente, no le vamos a bailar la música a nadie. Vamos a marcar el ritmo nosotros. Esa oferta no es sine die y en su momento diremos hasta cuándo la mantendremos vigente. Esa oferta la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que le gusta al entrenador y a la dirección deportiva. La oferta es de una cuantía muy importante, pero no será ilimitada. La última vez que hablamos con Miguel Ángel Gil Marín fui muy claro. Hubo, en principio, una confusión sobre la oferta que hicimos. Se lo aclaré, y desde entonces no hemos avanzado más Joan Laporta.

Laporta explicó las situaciones de varios de sus jugadores

🇪🇸 Laporta llega a Dallas para apoyar a la selección española



😬 "Será un partido complicado"



💪 "Es un momento para estar y dar apoyo"



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Habló sobre Adeyemi, Raphinha y Ferran Torres.

Laporta fue a Dallas para apoyar a la selección de España y aprovechó para confirmar el fichaje de Karim Adeyemi y la permanencia de Raphinha.

“Estamos muy ilusionados con él. Es peligroso, rápido y Deco lo ha llevado de manera excelente la operación. Ha salido la noticia cuando debía salir y estamos satisfechos”, dijo.

❌ Joan Laporta DESCARTA una salida de Raphinha: "Es un jugador puntal"



✅ Y confirma el fichaje de Adeyemi: "Hace tiempo que nos gusta. Deco ha hecho un gran trabajo"



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“Sí, sí, sí (sobre si seguirá). No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça. Es un jugador puntal. Con la incorporación de Gordon y de Adeyemi estamos reforzando la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de él. La lástima es que no estuviese a tope la pasada temporada en los momentos decisivos de la Liga y la Champions”, apuntó.

También habló sobre la situación de Ferran Torres y confirmó que siguen encantados con su estancia en el club

“He escuchado y leído cosas. No tenemos constancia de nada. Estamos encantados con él. Cada vez que sale, lleva peligro. Tenemos grandes jugadores”, sentenció.

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