Laporta vuelve a estallar contra el arbitraje tras la eliminación del FC Barcelona en la Champions League

La eliminación del FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid desató una fuerte polémica institucional. Apenas finalizó la serie, Joan Laporta se comunicó con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, para expresar su malestar por los arbitrajes en ambos partidos: "Pediremos más explicaciones", aseguró.

Reclamo directo a la UEFA

El vínculo entre el dirigente blaugrana y la cúpula de la federación europea de fútbol facilitó el contacto directo, en el que Laporta trasladó lo que describió como un enojo generalizado dentro del club por decisiones que consideran fueron determinantes en los resultados desfavorables de los cruces.

🚨 Barcelona president Laporta announces the club will fill NEW complaint to UEFA for referee/VAR decisions.



Last week’s complaint was called “inadmissible” by UEFA.



“We can NOT accept this. We already did a complaint to UEFA and I believe we will do another one”, says Laporta. pic.twitter.com/g5Z595vUXn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

El foco del reclamo estuvo puesto en varias jugadas puntuales; en la ida, el Barcelona cuestionó una mano no sancionada dentro del área y la expulsión de un jugador tras intervención del VAR. En la vuelta, la discusión se intensificó tras un penal no cobrado a Dani Olmo, una acción violenta sobre Fermín López sin sanción y la revisión que derivó en la expulsión de Eric García para los de Hansi Flick.

Además, el club también mostró su disconformidad con decisiones anteriores del árbitro István Kovács y del francés Clément Turpin, encargados de los correspondientes encuentros. La reiteración de intervenciones del sistema de asistencia arbitral que modificaron fallos iniciales fue uno de los puntos más cuestionados por la dirigencia culé.

Asimismo, durante el partido de vuelta en el Metropolitano, Laporta se acercó en el entretiempo a los principales ejecutivos de la UEFA, Theodoros Theodoridis y Giorgio Marchetti, para manifestarles su disconformidad cara a cara. Según informó Mundo Deportivo, ambos dirigentes intentaron calmar el ímpetu del reclamo y pidieron esperar el análisi completo del partido.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Lejos de apaciguar la polémica, el presidente culé volvió a expresarse públicamente al otro día y calificó el arbitraje como "inadmisible" y confirmó que el club insistirá con nuevos reclamos formales: "Quiero felicitar al Atlético por el pase a semifinales, pero esto no quita que el arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza", expresó Laporta.

"Quien diga que los árbitros favorecen al Barsa solo tiene que mirar esta eliminatoria de Champions. Es una vergüenza. Esto no se lo cree nadie", añadió. En el Barcelona entienden que fueron perjudicados en momentos determinantes de la eliminatoria, lo que condicionó su recorrido en la competencia.