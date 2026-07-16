Laporte vuelve a estar en el radar del FC Barcelona

El defensor del Athletic Club, Aymeric Laporte, que viene de destacar con la selección española en la Copa del Mundo 2026, habría sido ofrecido al FC Barcelona de cara a la próxima temporada 2026/27, según informaron desde la Cadena Cope.

El zaguero atraviesa un buen momento futbolístico y demostró toda su jerarquía durante la cita mundialista al consolidarse como una de las piezas más confiables del equipo dirigido por Luis de la Fuente en el camino hacia la final del próximo domingo 19 de julio frente a Argentina.

Laporte is the centre-back partner Pau Cubarsi needs at Barcelona.



He would be a TOP TOP SIGNING. 🇪🇸 pic.twitter.com/Ohij4AmLD3 — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 14, 2026

Un fichaje con varios obstáculos

Pese a que Laporte encajaría por perfil en la defensa que busca reforzar el entrenadr Hansi Flick, su llegada al conjunto catalán luce complicada. El central regresó al Athletic hace menos de un año, tras su paso por Al-Nassr, por un monto cercano a los 10 millones de euros, y mantiene contrato vigente hasta junio de 2028.

Además de ser uno de los líderes del plantel, es una pieza importante en el nuevo proyecto del club vasco, que iniciará una nueva etapa bajo la conducción del alemán Edin Terzic. En esa línea, su salida no figura entre las prioridades de la dirigencia.

La tensión entre Athletic y Barcelona pesa en la negociación

Otro factor que juega en contra de una eventual operación es la relación entre ambos clubes, los recientes episodios vinculados al intento del Barcelona por fichar a Nico Williams deterioraron el vínculo institucional, por lo que desde Bilbao no existiría predisposición para facilitar la salida de uno de sus futbolistas más importantes.

FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP | ARIC BECKER/GettyImages

Ahora, tras su destacado Mundial con el combinado español y su regreso a LaLiga, el nombre del defensor vuelve a instalarse en el Camp Nou y, aunque por el momento no existe una negociación formal entre las partes, el club culé podría evaluar distintas alternativas para intentar incorporarlo durante este mercado de fichajes.

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