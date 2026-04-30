Las 10 plantillas más valiosas que tuvieron una temporada sin títulos

Tener un equipo multimillonario no es garantía de éxito, y vaya si estos diez clubes lo saben. En este recorrido encontrarás los ejemplos más grandes de esta situación, que demuestra que para poder gritar campeón se necesita mucho más que una billetera frondosa.

Los ejemplos son recientes, algunos incluso de esta temporada, donde algunos todavía tienen chances de consagrarse en algún certamen.

10. Chelsea 2023/24

FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTH | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Fue la temporada consagratoria de Cole Palmer y la antesala de una gran campaña, donde levantaron la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes 2025. En esta oportunidad, de la mano de Mauricio Pochettino, los blues terminaron sextos en la Premier, fueron semifinalistas de la FA Cup y subcampeones de la Copa de la Liga.



Valor total de mercado: 932.2 millones de euros

9. Bayern Múnich 2023/24

Fussball Bundesliga Saison 2023_24 FC Bayern Muenchen vs VFL Wolfsburg | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

El Bayern Múnich de Thomas Tuchel fue la gran víctima de la temporada soñada del Bayer Leverkusen, quedando marginado de la gloria en absolutamente todos los frentes. El conjunto de Xabi Alonso ganó la liga y la copa, perdieron la Supercopa alemana contra el RB Leipzig y alcanzaron las semifinales de la UEFA Champions League.



Valor total de mercado: 934.8 millones de euros

8. FC Barcelona 2019/20

Barcelona v Bayern Munich - UEFA Champions League Quarter Final | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El FC Barcelona había arrancado esta campaña con Ernesto Valverde como entrenador y la terminó con Quique Setién, pasando sin pena ni gloria por las competencias disputadas. El 2-8 frente al Bayern Múnich en Lisboa, el resultado más duro de una campaña inolvidable por lo malo.



Valor de mercado total: 998.4 millones de euros

7. Liverpool 2020/21

Liverpool Unveil New Manager Jurgen Klopp | Andrew Powell/GettyImages

Con el grueso de sus defensores centrales lesionados de gravedad y los estadios cerrados por la pandemia de COVID-19, el Liverpool navegó esa temporada en la mediocridad absoluta. Terminaron terceros en la Premier League, quedaron afuera en la cuarta ronda de las dos copas locales y alcanzaron los cuartos de la UEFA Champions League. Para colmo, perdieron la final de la Community Shield.



Valor total de mercado: 1009 millones de euros

6. Chelsea 2022/23

Tottenham Hotspur v Chelsea FC - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

La primera campaña post era de Roman Abramovich fue una catástrofe, con Thomas Tuchel durando poco y nada, Graham Potter reemplazándolo sin éxito y cerrando el año con Frank Lampard. Terminaron 12° en la Premier League, quedaron afuera de las dos copas locales en la tercera ronda y alcanzaron los cuartos de final de la UEFA Champions League.



Valor de mercado total: 1017 millones de euros

5. Liverpool 2025/26

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El Liverpool es otro equipo que mermó groseramente en su rendimiento: tras una temporada buena en la 2024/25, arrancaron muy mal la campaña actual y están cerca de conformarse apenas con la clasificación a la próxima UEFA Champions League.



Valor de mercado total: 1020 millones de euros

4. Arsenal 2024/25

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

En la temporada pasada, el Arsenal parecía que podía pelear en todos los frentes, y en todos se fue derrotado: segundo de la Premier League que ganó el Liverpool y eliminado en semifinales de la UEFA Champions League contra el París Saint-Germain, posterior campeón, por ejemplo.



Valor total de mercado: 1128 millones de euros

3. Chelsea 2025/26

Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

El Chelsea no pudo hacer valer el parche de campeón del mundo que vistió en su camiseta en esta temporada: Enzo Maresca se fue por diferencias con la directiva, asumió Liam Rosenior y su paso fue para el olvido. Afuera de todo, y ahora incluso de la zona de clasificación a copas europeas como para coronar la catástrofe. Solo les queda la FA Cup.



Valor total de mercado: 1160 millones de euros

2. Arsenal 2025/26

Tottenham Hotspur FC v Arsenal FC - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Estamos presenciando algo que podría ser histórico: como el catalogado mejor equipo de Europa se cae a pedazos en el tramo final de la temporada y se queda sin nada. Eliminado de la FA Cup, derrotado en la final de la EFL Cup, alcanzado por el Manchester City en la Premier League y en semifinales de la UEFA Champions League. Panorama complejo si no dan vuelta la página.



Valor total de mercado: 1230 millones de euros

1. Real Madrid 2025/26

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid de esta campaña tuvo una temporada desastrosa: Xabi Alonso llegó, a duras penas, a la mitad de la campaña, mientras que los números de Álvaro Arbeloa fueron todavía peores.



Eliminados de la Copa del Rey en octavos de final frente al Albacete, de la UEFA Champions League contra el Bayern Múnich en cuartos de final y derrotados en la final de la Supercopa Española a manos del FC Barcelona. En LaLiga tienen todavía una mínima chance de consagrarse, aunque parece realmente muy complicado.



Valor de mercado total: 1340 millones de euros

Club Temporada Valor de mercado total 1. Real Madrid 2025/26 1340 millones de euros 2. Arsenal 2025/26 1230 millones de euros 3. Chelsea 2025/26 1160 millones de euros 4. Arsenal 2024/25 1128 millones de euros 5. Liverpool 2025/26 1020 millones de euros 6. Chelsea 2022/23 1017 millones de euros 7. Liverpool 2020/21 1009 millones de euros 8. FC Barcelona 2019/20 998.4 millones de euros 9. Bayern Múnich 2023/24 934.8 millones de euros 10. Chelsea 2023/24 932.2 millones de euros

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