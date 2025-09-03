Las 10 ventanas de fichajes más caras de la historia del fútbol

En un mundo de abundancia, los clubes de fútbol, ​​principalmente en Inglaterra, vienen gastando más que nunca y prepararse para el éxito.

El poder financiero de la Premier League continúa siendo un motivo de preocupación cada vez que se acerca la temporada de transferencias, y la capacidad de la división para promocionarse de manera efectiva le permite mantenerse alejada de la competencia rival.

Quienes lo integran se enriquecen cada vez más, y aunque existen medidas para limitar el poder adquisitivo, también existen lagunas legales. La lista de los mercados de fichajes más caros gestionados por un solo club estuvo dominada en su día por la élite más glamurosa de Europa, pero ya no es así.

Aquí se presentan las reglas de la Premier Super League y aquellos que más contribuyeron al derroche récord de £3 mil millones (US$4 mil millones) de la división en el verano de 2025.

10. Newcastle – Verano de 2025 (287 millones de euros)

Leeds United v Newcastle United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Newcastle United fue tan solo el cuarto equipo que más gastó en la Premier League en el verano de 2025, pero su mercado de fichajes se sitúa como el décimo más caro de la historia.



Fue un mercado de fichajes que generó rechazo en Tyneside, con Alexander Isak queriendo salir y aparentemente todos los que buscaban como posibles sustitutos buscando oportunidades alternativas.



Sin embargo, las Urracas finalmente lograron reinvertir el dinero de Isak antes de que se confirmara el traspaso del sueco al Liverpool. Nick Woltemade, del Stuttgart, y Yoane Wissa, del Brentford, ficharon por un total combinado de 142 millones de euros, y el primero batió el récord de fichajes del club.



Antes de eso, el Newcastle había fichado a Anthony Elanga y Jacob Ramsey, del Nottingham Forest y el Aston Villa, respectivamente.

9. Chelsea – Verano 2022 (292 millones de euros)

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Todd Boehly y compañía estaban decididos a dejar huella durante su primer mercado de fichajes al mando del Chelsea, y sin duda sorprendieron a la división con su disposición a invertir grandes sumas en talentos decepcionantes.



Quizás sea una decisión dura. Marc Cucurella sigue siendo el lateral izquierdo titular del club, mientras que Wesley Fofana es excelente, pero se ha visto afectado por las lesiones. Los Blues enviaron 80 millones de euros al Leicester para fichar al francés, pero este solo ha disputado 30 partidos de la Premier League desde que llegó al club.



Raheem Sterling estaba en decadencia cuando llegó procedente del Manchester City, mientras que Kalidou Koulibaly estuvo excelente en Italia, pero tuvo un pequeño accidente automovilístico en el oeste de Londres. Las modestas tarifas por jugadores como Carney Chukwuemeka, Cesare Casadei y Pierre-Emerick Aubameyang elevaron su gasto veraniego a 292 millones de euros.

8. Arsenal – Verano de 2025 (293,5 millones de euros)

Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El nombramiento del impasible director italiano Andrea Berta para sustituir a Edu Gaspar resultó clave en el ajetreado verano de 2025 del Arsenal.



El sensato Berta logró cerrar acuerdos por doquier, y los Kroenke se comprometieron a un fichaje sin precedentes bajo su dirección. Ya tienen al entrenador, y este mercado de fichajes se consideró decisivo para ayudar al equipo de Mikel Arteta a superar el bache.



El delantero Viktor Gyökeres era la pieza que faltaba, y luego Eberechi Eze fue la última pieza del rompecabezas. Estos dos fueron las adquisiciones más caras, pero también invirtieron grandes cantidades en Martin Zubimendi y Noni Madueke. Solo el tiempo dirá si es suficiente.

7. Chelsea – Enero de 2023 (320 millones de euros)

Chelsea v Fulham - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Tras gastar más de 287 millones de euros el verano anterior, el Chelsea desembolsó otros 320 millones en jugadores unos meses después.



El mercado de fichajes se ve reforzado por la abusiva compra de Enzo Fernández, procedente del Benfica, que supuso para el club un récord británico de 122,9 millones de euros. Al principio de su carrera en el Chelsea, solo podía perder, pero el campeón del mundo ha evolucionado un poco con Enzo Maresca, convirtiéndose en un goleador semi-regular.



Una inversión más floja ha sido la del extremo ucraniano Mykhailo Mudryk, a quien el club arrebató al Arsenal por una cifra que podría haber ascendido a 102 millones de euros si se hubieran pagado los complementos.



Mudryk se mostró inmaduro desde el principio y mostró pocos signos de mejora antes de que la FA lo acusara de dopaje, lo que probablemente le costará su carrera en Stamford Bridge.

6. Real Madrid – Verano 2019 (321 millones de euros)

FBL-ESP-BEL-REAL MADRID | GABRIEL BOUYS/GettyImages

El mercado de fichajes de 2009 del Real Madrid, que les costó 268,2 millones de euros, está considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo entre las incorporaciones más destacadas.



Los Blancos esperaban repetir su gran actuación de una década antes en 2019, con la llegada de Eden Hazard al club tras una brillante carrera en el Chelsea. El belga fue la incorporación estrella, pero tanto él como el segundo fichaje más caro, Luka Jović, fracasaron estrepitosamente en la capital española. Hazard sufrió un duro revés por una lesión de tobillo poco después de llegar al club.



Afortunadamente, jugadores como Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo han disfrutado de carreras más fructíferas en el Santiago Bernabéu.

5. Chelsea – Verano de 2025 (324,6 millones de euros)

Chelsea v Fulham - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Los Blues simplemente no pueden contenerse en el mercado, con sus nuevos dueños, BlueCo, presumiendo de un deseo insaciable de traspasar jugadores.



El verano de 2025 fue otro verano caro en el oeste de Londres, aunque el club se vio engordado por el regreso a la Champions League y el éxito en la lucrativa Copa Mundial de Clubes de la FIFA, renovada por la FIFA.



El Chelsea fichó a nueve jugadores de forma permanente y añadió a otro cedido, con un gasto total de 324,6 millones de euros. João Pedro, quien ha tenido un comienzo fulgurante desde el primer momento, fue el más caro de todos, con 69,7 millones de euros.



Su notable capacidad para vender jugadores de la periferia a precios inflados significa que su gasto neto es mínimo en comparación con el desembolso total.

4. Paris Saint-Germain – Verano de 2023 (339,5 millones de euros)

Toulouse FC v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's | Catherine Steenkeste/GettyImages

El eterno campeón francés ha estado gastando a mansalva desde que Qatar se unió a la fiesta, y su ventana de verano de 2023 resultó crucial para su eventual éxito en la Champions League con Luis Enrique.



De hecho, la mayoría de las adquisiciones del club fueron decepcionantes, incluyendo a Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte, Hugo Ekitiké y Lucas Hernández.



Sin embargo, también ficharon a Ousmané Dembélé del Barcelona por 50 millones de euros, y este extremo, con sus fluctuaciones, fue la figura clave en la conquista europea del PSG. Es el favorito para ganar el Balón de Oro de 2025 por algo.



Lee Kang-in, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola siguen siendo miembros más que útiles de la plantilla en París.

3. Al Hilal – Verano de 2023 (343 millones de euros)

Al-Hilal v Al-Shabab - Saudi Pro League | MB Media/GettyImages

La Saudi Pro League comenzó a consolidarse como un actor importante en el mercado de fichajes europeo en 2023, poco después de la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr.



Los cuatro clubes estatales fueron responsables de su derroche, con el Al Hilal, el club más exitoso de la división históricamente, invirtiendo casi 345 millones de euros.



Lograron fichar talentos de la Premier League, como Rúben Neves y Aleksandar Mitrovic, pero invirtieron la mayor cantidad en Malcom (59,86​​millones de euros) y Neymar (89,33 millones de euros). El primero floreció rápidamente en Oriente Medio, pero el segundo pasó por una mala racha debido a las lesiones.



La superestrella brasileña ganó una fortuna con solo tres partidos en la liga, antes de regresar a su país natal después de dos años en 2025.

2. Chelsea – Verano de 2023 (450 millones de euros)

Chelsea v Fulham - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Tras gastar más de 575 millones de euros durante su primer año al mando, BlueCo se lanzó a la yugular tras fichar a Mauricio Pochettino tras una pésima temporada 2022-23.



Doce jugadores fueron fichados por poco menos de 460 millones de euros, incluyendo a Moisés Caicedo, ya que el Chelsea se comprometió a invertir más de 115 millones de euros en un centrocampista por segundo mercado de fichajes consecutivo.



Otras llegadas millonarias resultaron menos fructíferas, como la de Christopher Nkunku, mientras que los persistentes problemas físicos de Roméo Lavia le impiden demostrar su valía en el oeste de Londres. Sin embargo, los errores en el traspaso se compensaron con la compra de Cole Palmer, procedente del Manchester City, por 48,92 millones de euros.



Desde entonces, el valor de Palmer se ha cuadruplicado en el Bridge.

1. Liverpool – Verano de 2025 (477 millones de euros)

Liverpool 2025/2026 | Getty

El Liverpool se ha convertido en el primer club en gastar más de 460 millones de eurosen una sola ventana de transferencias.



Muchos se preguntarán, en una era de reglas de beneficios y sostenibilidad (PSR), cómo pudieron permitírselo, pero los Reds han ahorrado mucho, han disfrutado de ingresos récord, han vendido magníficamente y son capaces de amortizar las tarifas de transferencia.



Los Reds rompieron dos veces el récord de transferencia británico, primero fichando a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen antes de finalmente conseguir a Alexander Isak en el último día de la semana. El sueco es ahora el tercer futbolista más caro de la historia, ya que fichó del Newcastle por 149,6 millones de euros.



Entre esos acuerdos, los campeones de la Premier League firmaron un acuerdo de 90,9 millones de euros por Hugo Ekitiké y previamente habían fichado a Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.

