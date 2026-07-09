Las 11 decisiones arbitrales más polémicas del Mundial 2026 - Rankeadas

La Copa del Mundo 2026 continúa ofreciendo partidos memorables y emocionantes hasta el último minuto, pero también ha estado marcada por una gran cantidad de decisiones arbitrales que encendieron la polémica.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La utilización del VAR, la tecnología de la pelota conectada a un microchip y distintos criterios en la interpretación de las jugadas generaron críticas de entrenadores, futbolistas y aficionados.

🤬🇪🇬🇦🇷 LAS PALABRAS DE HOSSAM HASSAN, DT DE EGIPTO, CONTRA ARGENTINA:



“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este ESTE FUE UN PARTIDO AMAÑADO Y TODO EL MUNDO LO VIO.



Y quiero decir una cosa más, si quieren tanto que Argentina gane, ¿POR QUÉ LLAMAN A TODOS A VENIR Y… pic.twitter.com/8HnTpy4g4H — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026

Desde goles anulados por fuera de juego milimétricos hasta penales sancionados -o ignorados-, estas fueron las 11 decisiones arbitrales que más controversia despertaron a lo largo del torneo:

11. El gol agónico anulado a Irán

Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026 | Richard Heathcote/GettyImages

Irán creyó haber conseguido la clasificación a los octavos de final cuando Shoja Khalilzadeh marcó en tiempo de descuento frente a Egipto. Sin embargo, tras una revisión del VAR, el tanto fue invalidado por un fuera de juego mínimo, determinado por apenas unos centímetros. Aunque la decisión fue correcta según el reglamento, dejó a los iraníes eliminados de manera dramática.

10. Croacia se quedó sin el empate

Portugal v Croatia - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 | Anadolu/GettyImages

En el duelo de octavos ante Portugal, Joško Gvardiol convirtió el supuesto 2-2 en los minutos finales. La tecnología de la pelota conectada detectó un leve desvío previo de Igor Matanović, quien estaba adelantado al participar de la jugada. El gol fue anulado y ese terminó siendo el último partido mundialista de Luka Modrić.

9. El gol invalidado de Vinícius Jr.

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Brasil venció con comodidad a Escocia, pero uno de los momentos más discutidos fue el tanto anulado a Vinícius Jr. El delantero aprovechó un error defensivo de Jack Hendry, aunque el VAR consideró que había cometido falta en la recuperación de la pelota. La decisión fue muy cuestionada por la escasa intensidad del contacto.

8. Bélgica ganó gracias a un penal en el final

Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

Cuando el partido ante Senegal parecía encaminarse a los penales, el árbitro revisó una acción en el área tras el llamado del VAR y sancionó una infracción sobre Youri Tielemans. El mediocampista convirtió desde los doce pasos y completó una remontada histórica para el conjunto belga.

7. El penal que Ghana reclamó sin éxito

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Durante el empate frente a Inglaterra en la fase de grupos, Prince Adu cayó dentro del área tras un cruce de Ezri Konsa. El árbitro dejó seguir y el VAR tampoco intervino. La jugada fue considerada por muchos analistas como uno de los errores más claros del torneo.

6. Francia pidió un penal para Mbappé

FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

Kylian Mbappé cayó dentro del área tras un cruce con Sadio Mané en el partido entre Francia y Senegal. Aunque el árbitro revisó la acción en el monitor, mantuvo su decisión inicial y entendió que el delantero francés había provocado el contacto.

5. Inglaterra también reclamó por Harry Kane

England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

En los octavos de final frente a República Democrática del Congo, Harry Kane recibió un contacto del arquero Lionel Mpasi cuando quedaba de cara al gol. El juez no sancionó penal y el VAR respaldó la decisión, una determinación que provocó fuertes críticas en el conjunto inglés.

4. La expulsión de Folarin Balogun

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Elysia Su/ISI Photos/GettyImages

El delantero estadounidense fue expulsado con roja directa tras una revisión del VAR por una dura entrada sobre Tarik Muharemović. Más allá de la discusión sobre la intención de la acción, la polémica aumentó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente que se levantara la sanción para que el futbolista pudiera disputar el siguiente encuentro; en efecto, la FIFA suspendió la inhabilitación y le permitió al futbolista disputar el partido.

3. Messi evitó la tarjeta roja

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Omar Vega/GettyImages

En el debut de Argentina frente a Argelia, Lionel Messi protagonizó una acción que muchos consideraron merecedora de expulsión tras pisar a Aïssa Mandi. El árbitro no mostró ninguna tarjeta y el VAR tampoco recomendó revisar la jugada, lo que desató un fuerte debate en redes sociales.

2. La furia de Egipto contra el VAR

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La eliminación de Egipto ante Argentina en octavos de final estuvo marcada por la polémica. Los africanos reclamaron que se les anuló un gol por una infracción previa, mientras que el tanto de la victoria argentina, convertido por Enzo Fernández, no fue revisado pese a una acción similar en la jugada anterior. Después del partido, el entrenador Hossam Hassan acusó falta de equidad en los criterios arbitrales.

1. El gol anulado que eliminó a Alemania

FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PAR | FRANCK FIFE/GettyImages

La decisión más controversial del Mundial llegó en el cruce entre Alemania y Paraguay. Jonathan Tah había marcado el 2-1 en el tiempo suplementario, pero el VAR llamó al árbitro para revisar una supuesta infracción de Waldemar Anton sobre el arquero Orlando Gill. Tras observar la jugada, el tanto fue invalidado por considerar que el defensor obstaculizó al arquero. Alemania terminó perdiendo por penales y quedó eliminada, en una resolución que continúa generando discusión.

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