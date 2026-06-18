Las 3 opciones de fichajes que maneja el FC Barcelona por si no logran traer a Julián Álvarez

Mientras se desarrolla el Mundial 2026, el FC Barcelona sigue trabajando en el armado de su plantilla de cara a la próxima temporada, donde intentarán retener el título de LaLiga y tendrán como principal objetivo conquistar la UEFA Champions League.

Ya llegó Anthony Gordon proveniente del Newcastle, y mientras aguardan por resolver varios casos como el de Marcus Rashford, trabajan a contrarreloj para sumar un centrodelantero que pueda reemplazar con solvencia a Robert Lewandowski.

Según Sport, estas son las tres opciones que baraja el Barça por su no logran concretar el fichaje de Julián Álvarez, que es la prioridad de Joan Laporta y Deco.

1. Harry Kane

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Si bien tanto el futbolista como la directiva del Bayern Múnich han desactivado todo tipo de insinuación, lo cierto es que el FC Barcelona quiere contar con Harry Kane de cara a lo que viene.



"Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi trayectoria en Alemania", señaló Kane en enero.



"Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El FC Bayern es un club que compra, no que vende. ¿Si se va a quedar? Sí, y el Barcelona de todos modos no tiene dinero", disparó Uli Hoeness. Difícil.

2. Eli Junior Kroupi

Nottingham Forest v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Kroupi fue una de las grandes apariciones del Bournemouth y no sorprendería que Andoni Iraola busque llevárselo al Liverpool para su nueva aventura como entrenador, aunque en el medio estaría el FC Barcelona.



En la última temporada jugó 33 de los 38 partidos de Premier League con un aporte de 13 goles, algo tremendamente valioso para un chico de 19 años.



Su valor de mercado es de 70 millones de euros según Transfermarkt, que confirma que tiene contrato hasta fines de la temporada 2029/30.

3. Mikel Oyarzabal

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Si bien no es un centrodelantero natural, está cumpliendo esa función con solvencia tanto en la Real Sociedad como en la selección de España, aunque en el partido contra Cabo Verde por el debut mundialista no logró tocar la pelota en varios tramos del encuentro.



Su fichaje podría ser algo desesperado, ya que no se trata de un goleador de raza como Robert Lewandowski, a quien el FC Barcelona tiene que reemplazar de la mejor manera posible.