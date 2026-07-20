Las 48 selecciones del Mundial 2026, del peor al mejor: el ranking definitivo tras la consagración de España

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, esa figura un tanto artificial que ha acumulado miles de millas aéreas en un jet privado para asegurarse de aparecer al menos dos veces en la transmisión de prácticamente todos los partidos del Mundial de este verano, no es un personaje propenso a la discreción.

Así que, cuando calificó el torneo de este año como "el mayor evento humano, social y cultural que la humanidad haya presenciado jamás", es comprensible que se lo tomara con escepticismo. Pero la verdad es que ha estado bastante bien.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Eso no quiere decir que sus fallos deban pasarse por alto; los problemas con los visados, la injerencia gubernamental y el buen momento de forma de Cristiano Ronaldo darán que hablar durante mucho tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de esta primera Copa del Mundo verdaderamente continental ha sido, en general, un éxito.

A pesar de su pretensión de ser una industria del entretenimiento, se trata de una competencia feroz. Solo un equipo puede ganar, pero, como se ha visto, los 48 pueden ser clasificados.

Criterios del ranking

Rendimiento : Este es el factor principal a considerar. La ronda eliminatoria es el primer paso y sirve como un útil mini-torneo dentro del cual evaluar a cada equipo.

Expectativas : No todas las eliminaciones en la fase de grupos son iguales. Se tienen en cuenta las ambiciones de cada nación al inicio del torneo.

Diversión : En la Copa del Mundo, más que en cualquier otro torneo, la sensación de disfrute es fundamental.

48. Túnez

It did not go Tunisia’s way this summer. | Alex Pantling/FIFA/Getty Images

Eliminación : fase de grupos

Récord: P3 G0 E0 P3



“Mientras haya vida, hay esperanza”, prometió Hervé Renard cuando fue nombrado segundo entrenador de Túnez para el Mundial de 2026 tras un solo partido. Esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando Japón marcó a los cuatro minutos de su debut.

47. Uruguay

Marcelo Bielsa tarnished his legacy as Uruguay boss. | David Ramos/Getty Images

Eliminación : fase de grupos

Récord: P3 G0 E2 P1





“No le he dejado nada al fútbol uruguayo”, concluyó Marcelo Bielsa tras dirigir la peor actuación de la selección en un Mundial en una generación. Eso es un flaco favor a sí mismo. Bielsa dejó al fútbol uruguayo con un vestuario destrozado, una cultura de miedo y cicatrices que jamás sanarán.



46. Corea del Sur

Hong Myung-bo became public enemy No. 1 in South Korea. | IMAGO/Branislav Racko

Eliminación : fase de grupos

Récord: P3 G1 E0 P2





Sabes que la cosa va mal cuando el Presidente exige públicamente un análisis gubernamental de un desempeño "totalmente desconcertante" en la Copa del Mundo.

45. Turquía

Türkiye’s exit was a huge surprise. | Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Eliminación : fase de grupos

Récord: P3 G1 E0 P2



Solo un equipo en toda la fase de grupos registró más tiros que Turquía, pero el equipo más débil de los aspirantes sorpresa del torneo no anotó hasta que ya había sido eliminado. Un pequeño consuelo fue vencer a la selección estadounidense en un partido intrascendente .

44. Arabia Saudita

Saudi Arabia didn’t win a game this summer. | Charlotte Wilson/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E1 P2



La federación de fútbol de Arabia Saudita consideró que la Copa del Mundo fue un fracaso tan rotundo que su presidente, Yasser al-Misehal, renunció tres días después de que se confirmara la eliminación. Eso es lo que sucede cuando te empatas con Uruguay.

43. Irak

Iraq lost every single game. | Ayman Aref/NurPhoto/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E1 P2



Las expectativas que el último equipo clasificado para la Copa del Mundo tenía para la competición quedaron reflejadas en el mensaje de despedida de Graham Arnold. «Todos en Irak deberían estar orgullosos de que hayamos llegado hasta aquí», insistió el entrenador. No te compliques con los detalles de lo que hicieron en Norteamérica.

42. Panamá

Panama couldn’t get its first World Cup win. | Bill Barrett/ISI Photos/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E0 P3



Sin victorias, sin goles, sin diversión.

41. República Checa

Czechia players looked completely drained during the second half against Mexico at the Azteca. | Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E01 P2



Como dijo Thelonious Monk en una ocasión: "El piano no tiene notas equivocadas". No hay una forma incorrecta de jugar al fútbol, ​​pero la República Checa estuvo a punto de descubrirla durante su difícil camino hacia la eliminación temprana.

40. Escocia

Scotland was a dull watch. | Patrick Smith/FIFA/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G1 E0 P2



Este verano, Escocia ha vivido dos Mundiales a la vez.



El sombrío encuentro en el campo, que provocó la dimisión de Steve Clarke, contrastaba enormemente con la euforia desenfrenada de los aficionados en Boston y Miami. Por suerte, el recuerdo de aquellos días desenfrenados, con cervezas a raudales, conos de helado contra estatuas y fuentes públicas llenas de jabón líquido, perdurará mucho más que cualquier derrota por 1-0 ante Marruecos.

39. Uzbekistán

Uzbekistan took part in its first World Cup. | Steph Chambers/FIFA/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E0 P3



Dicen que quien sonríe en una crisis es el primero en descubrir a quién culpar. Resultaba extrañamente apropiado que el seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, terminara las derrotas ante Portugal y la República Democrática del Congo con una sonrisa irónica.

38. Catar

Qatar fans were out in good numbers for the opening match against Switzerland. | (Jane Tyska/Digital First Media/East Bay Times/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E01 P2



“Suiza, Canadá y Bosnia son mejores que nosotros, no hay duda”, predijo el siempre optimista entrenador de Qatar, Julen Lopetegui, antes del torneo. “Sabemos que están contentos de tenernos en su grupo. Debemos aceptar nuestra realidad”.



Qatar la aceptó, pero no sin luchar, consiguiendo un punto contra Suiza para evitar la derrota por primera vez en la historia de la selección en la Copa del Mundo.

37. Jordania

Jordan qualified for its first ever men’s World Cup this summer. | David Ramos/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E0 P3



Hay maneras de perder los tres partidos y Jordania encontró la más alentadora: marcar en cada encuentro, plantarle cara a Argelia y derrotar a la Argentina de Lionel Messi.



Aunque el entrenador Jamal Sellami dejó su cargo tras la conclusión de la competición, el Príncipe le dijo que «siempre será un hijo predilecto de Jordania».

36. Haití

Martin Experience captured the mood of Haiti’s performances. | Image Photo Agency/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E0 P3



Nadie podrá jamás arrebatarle a Haití esos gloriosos 29 minutos de ventaja contra el campeón africano (técnico), a una selección nacional que jugaba por mucho más que tres puntos en la fase de grupos.



Los representantes de una isla sumida en una violenta inestabilidad política, que incluso para Sébastien Migné era demasiado peligroso visitar el país que dirigía, ofrecieron más esperanza de la que muchos hubieran esperado.

35. Nueva Zelanda

Chris Wood (center) spearheaded New Zealand’s World Cup. | Sarah Stier/FIFA/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E1 P2





Que la eliminación de Nueva Zelanda en la fase de grupos terminara con una persistente sensación de "¿Qué hubiera pasado si...?" es una prueba del desempeño del equipo de Darren Bazeley, que combinó destreza con determinación.



Para una nación con dos equipos de fútbol profesional, tomar la delantera contra potencias asiáticas y africanas como Irán y Egipto no es algo que deba subestimarse.



34. Curazao

Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E1 P2



Nadie daba nada por Curazo cuando comenzó el torneo. Pero esta nación con una población de menos de dos Estadios Azteca emergió con un punto para atesorar y un portero que merece una estatua.



33. Irán

Iran was eliminated in the group stage. | Alex Livesey/FIFA/Getty Images

Eliminación: fase de grupos

Récord: P3 G0 E3 P0



Desde un punto de vista logístico, fue un Mundial desastroso para Irán. El equipo "más oprimido" del torneo, según su entrenador Amir Ghalenoei, tuvo que abandonar Estados Unidos el día de cada partido para regresar apresuradamente a su base elegida a toda prisa en Tijuana, México.



A pesar de luchar contra la burocracia, el cansancio y el VAR, Irán salió invicto de la fase de grupos y a solo segundos de clasificarse para los dieciseisavos de final.

32. Alemania

Germany even lost on penalties. | Robert Cianflone/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G2 E1 P1



El mordaz tabloide alemán BILD capturó el estado de ánimo de muchos espectadores con un pie de foto para una imagen de la selección nacional regresando a Carolina del Norte después de la desastrosa derrota en la tanda de penaltis contra Paraguay : “Los perdedores alemanes aterrizan”.



Aparentemente la única persona en el país que vio algo positivo en un torneo sombrío fue el canciller alemán Friedrich Merz.



“Aunque ser eliminado duele: ¡Qué juego!”, escribió extrañamente en las redes sociales. “Con su dedicación y espíritu de equipo en esta Copa del Mundo, han inspirado a nuestro país. Estamos orgullosos de ustedes”.



La pregunta “welches spiel?” (¿qué juego?) pronto se convirtió en tendencia en X.

31. Argelia

Algeria secured a massive result against Jordan in the group stage. | Stu Forster/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E1 P2





La participación de Argelia este verano será recordada para siempre por su papel en aquel extraño empate 3-3 con Austria, un partido en el que ambos equipos parecían conformarse con un empate hasta que los norteafricanos marcaron en el tiempo de descuento para asombrar a todos, incluidos algunos de sus propios jugadores. Que Austria empatara segundos después culminó la locura de un encuentro que eclipsó lo poco más que Argelia logró este verano.

30. Senegal

Senegal had a point to prove. | Robert Cianflone/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E1 P2



Cada partido fue como un Mundial completamente diferente para Senegal. El emocionante encuentro contra Francia fue el reflejo más preciso del verdadero nivel de este equipo, pero una cultura de inestabilidad interna impidió que el campeón africano, el favorito del pueblo, mantuviera ese nivel.



Un sorprendente colapso en la segunda mitad contra Bélgica provocó que el centrocampista Pape Gueye renunciara a la selección nacional hasta que se cambiara el cuerpo técnico. Solo tuvo que esperar 10 días antes de que Pape Thiaw fuera destituido.

29. Austria

Austria finished second in Group J. | Joe Klamar/AFP/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E1 P2



Aclamado como “lo mejor que le pudo haber pasado al fútbol austriaco” por sus propios jugadores antes del torneo, los conocidos fallos de Ralf Rangnick como entrenador terminaron atormentando a su último equipo.



Un enfoque obstinadamente unidimensional de recuperar la posesión sin ninguna idea de qué hacer con ese balón que pasaron tanto tiempo persiguiendo fue desmantelado sin piedad por España .

28. Ghana

Ghana made it into the World Cup knockout phase. | Terence Lewis/Icon Sportswire/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E1 P2



Ghana logró salir de la fase de grupos por primera vez desde 2010, a pesar de haber estado en ventaja durante menos de seis minutos en todo el torneo. "Pragmático" es sin duda la forma más amable (si no la más precisa) de describir el estilo que implementó Carlos Queiroz.



27. Sudáfrica

South Africa nabbed a late equalizer against Czechia. | Molly Darlington/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E1 P2



Hugo Broos y su equipo merecen mucho crédito por recuperarse de la humillante derrota en el primer día contra México , remontando para superar a Corea del Sur y clasificarse para la ronda eliminatoria. Desafortunadamente, esa resurrección solo duró cuatro días (en lugar de los 40 profetizados).

26. Ecuador

Ecuador fans were out in force. | Erick W. Rasco/Sports Illustrated

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E1 P2



Ecuador siempre recordará esa victoria sobre Alemania . Literalmente: se declaró día festivo nacional para conmemorar la ocasión. Probablemente sea mejor olvidar los otros tres partidos.

25. Bosnia y Herzegovina

Bosnia and Herzegovina secured its spot in the knockout stage with a win over Qatar. | Stu Forster/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E1 P2



Cuando el entrenador de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez, echó un vistazo a su teléfono después de perder contra Estados Unidos en una noche seca en el norte de California, se quedó atónito. "Acabo de recibir un mensaje de mi madre, pensé que estaba dormida", rió. "¡Si ella está despierta, todos están despiertos!"



A pesar de la decepción de ser eliminados por el coanfitrión, nadie en Sarajevo se iba a dormir a pesar de que el partido terminaba a las 5 de la mañana hora local. La primera participación de la nación en las eliminatorias de la Copa del Mundo no era un momento para perderse ni lamentarse, sino para celebrar.

24. Australia

Nestory Irankunda was Australia’s biggest weapon in attack. | Dale MacMillan/Soccrates/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E2 P1



Si apuestas durante mucho tiempo, acabarás perdiéndolo todo. Muchas de las grandes decisiones de Tony Popovic dieron sus frutos: dejar fuera al vicecapitán Jackson Irvine, confiar en Nestory Irankunda, presentar al mundo a Patrick Beach. Sin embargo, su constante juego de ruleta rusa terminó como siempre amenazaba: con un golpe de gracia.





23. Suecia

Sweden finished third in Group F. | Hector Vivas/FIFA/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E1 P2



El equipo más desconcertante de toda la competición. Suecia recibió y propinó palizas con el mismo entusiasmo, conspirando para ser superados tácticamente y superar a sus rivales con la misma frecuencia.

22. Croacia

Croatia players were furious at the decision to disallow the late equalizer. | Mattia Ozbot/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G2 E0 P2



Croacia se quedó eliminado en un partido marcado por la polémica de la última jugada, en la que el VAR anuló el empate de los balcánicos por "un pelo".

21. Costa de Marfil

Yan Diomande is on the radar of many elite clubs. | Joosep Martinson/FIFA/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G2 E0 P2



Para un entrenador con la plantilla más joven del Mundial, parecía algo predecible que Emerse Fae culpara a la "falta de madurez" de la eliminación de Costa de Marfil. Sin embargo, tras encajar goles fáciles en los últimos minutos contra Alemania y Noruega, puede que tuviera razón.

20. Japón

Japan enjoyed a great group stage. | David Ramos/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E2 P1



Japón no alcanzó su máximo potencial con una derrota agónica ante Brasil, pero los destellos de brillantez de este conjunto armonioso —que contaba con varias estrellas lesionadas— infunden esperanza para el futuro. «La brecha entre nosotros se está reduciendo», advirtió el entrenador Hajime Moriyasu.

19. Países Bajos

The Oranje Army came out in full force. | AFP/Getty Images

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G2 E0 P2



Tu perspectiva filosófica determinará tu evaluación de la campaña de los Países Bajos en la Copa Mundial de 2026, como debería ser en cualquier debate sobre el fútbol neerlandés, esa actividad tan teórica.



Se consideró que Ronald Koeman había abandonado los principios del Fútbol Total, el ideal irreal que se supone que todo entrenador neerlandés persigue desde que ese estilo espectacular se estableció en la década de 1970, solo para caer en el primer obstáculo.



Sin embargo, otros argumentarían que el cambio de Koeman a una defensa de cinco y un enfoque directo llevó a los Países Bajos a cuestión de minutos de la victoria, y solo perdieron en los penaltis contra una talentosa selección de Marruecos. Es más, los neerlandeses no han jugado con ese enfoque fantasioso en décadas. En todo caso, Koeman estaba honrando el pasado.



Antes de dejar su puesto, el franco entrenador se despidió desafiante: "Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría de la misma manera".

18. Congo

England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Reaves/GettyImages

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G1 E1 P2



La República Democrática del Congo, objeto de todas las bromas sobre la Copa del Mundo durante medio siglo después de que su anterior encarnación, Zaire, fuera humillada en 1974, buscaba enmendar algunos errores históricos este verano.



Tras frustrar a Cristiano Ronaldo, conseguir su primera victoria en un torneo y llevar a Inglaterra al límite , el trabajo estaba hecho. "Estamos más orgullosos que decepcionados", resumió con razón el entrenador Sébastien Desabre.

17. Cabo Verde

A heroes welcome in Cabo Verde. pic.twitter.com/oOdmnZCatx — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) July 5, 2026

Eliminación: 16avos

Récord: P4 G0 E3 P1



Vozinha comenzó el torneo teniendo que renunciar a su trabajo habitual de verano como entrenador de voleibol y lo terminó con más seguidores en Instagram que Luka Dončić y Giannis Antetokounmpo juntos.



Sin embargo, la historia personal del portero de 40 años desvía la atención del notable desempeño colectivo desplegado en cuatro partidos tácticamente impecables. Cabo Verde finalizó el torneo como el único equipo que no perdió contra la eventual campeona, España.

16. Brasil

Neymar retired from Brazil duty after the defeat to Norway. | Catherine Ivill/AMA/Getty Images

Eliminación: 8vos

Récord: P5 G3 E1 P1





Esta fue la eliminación más temprana de Brasil en un Mundial desde 1990, pero fue una historia dolorosamente familiar. Por sexto torneo consecutivo, la Seleção fue eliminada por el primer equipo europeo al que se enfrentó.

15. Paraguay

Paraguay earned the biggest World Cup win in its country’s history. | Erick W. Rasco/Sports Illustrated

Eliminación: 8vos

Récord: P5 G2 E1 P2



Toda la buena voluntad generada por esa actuación combativa contra Alemania y las maravillosas conferencias de prensa líricas del entrenador Gustavo Alfaro se desperdició con una paliza desagradable infligida innecesariamente a Francia, que los derrotó de todos modos.

14. Portugal

This was another tournament too far Cristiano Ronaldo. | Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Eliminación: 8vos

Récord: P5 G2 E2 P1



Durante todo el verano, Roberto Martínez señaló con vehemencia la importancia del número seis. «Creo firmemente en la numerología», advirtió el seleccionador portugués. «En 2016 Portugal ganó la Eurocopa, 1966 fue el mejor resultado de la historia [en Mundiales], 2006 también fue semifinal».



La profecía se cumpliría, pero no de la forma que Martínez esperaba: Adivina qué número llevaba Mikel Merino, el autor del gol de la victoria de España contra Portugal.

13. Egipto

Mohamed Salah enjoyed his World Cup swan song. | Hector Vivas/FIFA/Getty Images

Eliminación: 8vos

Récord: P5 G2 E1 P2



El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, puede que haya abandonado el Mundial prometiendo no volver a ver ni un minuto más de la competición y clamando conspiración , pero, una vez que se haya calmado el polvo de su indignación, podrá consolarse con haber orquestado la mejor actuación de la nación en un torneo.

12. Canadá

Canada’s three home World Cup matches brought unparalleled passion for the sport to the country. | Emma Ottosen/ISI PhotosGetty Images

Eliminación: 8vos

Récord: P5 G2 E1 P2



“Por muy bueno que sea Marruecos, prefiero ser nosotros”, argumentó sin mucha convicción el jefe de Canadá, Jesse Marsch, tras perder contra el campeón africano en los octavos de final. ¿En serio?

11. Estados Unidos

The USMNT crashed out of the World Cup in embarassing fashion. | Kohjiro Kinno/Sports Illustrated

Eliminación: 8vos

Récord: P5 G3 E0 P2



“Creo que en general hubo aspectos positivos que vamos a sacar de esto”, intentó decirse a sí mismo el centrocampista estadounidense Tyler Adams después de una humillante derrota ante Bélgica, “[pero] simplemente no parece importar”.



Con un poco de tiempo para reflexionar, la forma en que este equipo brilló en sus mejores momentos sí que importará .

10. Colombia

James Rodríguez won’t have good memories of BC Place. | Alex Pantling/FIFA/Getty Images

Eliminación: 8vos

Récord: P5 G3 E2 P0



¿Se imaginan si Colombia hubiera aprendido la regla del fuera de juego?



Si hubieran puesto a un Luis Díaz en plena forma en este grupo de luchadores elegantes, su torneo podría haber continuado mucho más allá de los octavos de final



. Tal como estaban las cosas, el delantero del Bayern de Múnich y sus compatriotas se desmoronaban constantemente en el área. Pero Néstor Lorenzo no se lamentaba de su equipo, que era un auténtico rompecabezas. "No hay nada que reprochar", concluyó. "A veces entra el balón y a veces no".

9. México

A handful of Mexican players could be bound for European soccer. | Carl De Souza/AFP/Getty Images

Eliminación: 8vos

Récord: P5 G4 E0 P1



¿Y si sí? La pregunta era. ¿ Y si podemos? Finalmente, México no pudo, pero el hecho de que alguien haya sido lo suficientemente valiente como para preguntar es una victoria en sí misma .

8. Bélgica

Youri Tielemans is set for a new home. | Nico Vereecken/Photo News/Getty Images

Eliminación: 4tos

Récord: P6 G3 E2 P1



“No creo que tengamos nada de qué sentirnos humillados”, concluyó Rudi García, que sin duda es una perspectiva desde la que juzgar un torneo. Bélgica, sin embargo, estuvo muy cerca de fallar en ese modesto objetivo.



Necesitó una paliza en la ronda final a Nueva Zelanda para evitar la ignominia de no ser la primera de un grupo extremadamente fácil. Senegal casi condenó a los Diablos Rojos al desastre en la ronda de 32 antes de que una dramática remontada les preparara un paseo contra Estados Unidos Según García, “Lady Luck” abandonó a Bélgica contra España, pero había estado trabajando horas extras hasta ese momento.

7. Marruecos

Morocco handled business in Houston. | Kevin C. Cox/Getty Images

Eliminación: 4tos

Récord: P6 G3 E2 P1



Es una muestra de la calidad perdurable de Marruecos que una eliminación en cuartos de final —que alguna vez fue un techo de cristal inexpugnable para las naciones africanas— se considere una decepción menor.



Pero a pesar de haber perdido una ronda antes, Mohamed Ouahbi claramente había construido un equipo más completo en comparación con los semifinalistas de 2022. El único problema fue que Marruecos se enfrentó a Francia en los cuartos de final esta vez.

6. Suiza

Switzerland bypassed Colombia on penalties. | Jared C. Tilton/FIFA/Getty Images

Eliminación: 4tos

Récord: P6 G3 E2 P1



Suiza solo había ganado un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo en los 88 años anteriores al torneo de este verano. En Norteamérica, los europeos ganaron dos y estuvieron a punto de conseguir una tercera victoria contra Argentina antes de una dudosa tarjeta roja .



El entrenador Murat Yakin no fue el único en esta valoración: «Podemos estar increíblemente orgullosos».

5. Noruega

Erling Haaland sent Norway through to the World Cup quarterfinals. | Erick W. Rasco/Sports Illustrated

Eliminación: 4tos

Récord: P6 G4 E0 P2



Noruega encarnó todo lo bueno de este Mundial. Haaland apareció y cautivó a Estados Unidos, los aficionados ofrecieron una celebración emblemática que será copiada hasta la saciedad por todos los demás durante años y el equipo brindó uno de los partidos más emocionantes del verano, cuando superaron a Brasil.

4. Francia

Kylian Mbappé (left) and Bradley Barcola did what they could for France. | Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images

Eliminación: Semis

Récord: P8 G6 E0 P2



O mueres o vives lo suficiente para verte convertido en el villano. En el caso de Didier Deschamps, su transformación en un héroe del juego ofensivo fluido fue su crimen supremo.



El cuarteto de ataque formado por Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y uno de Bradley Barcola o Désire Doué era tan seductor y hechizante que inspiró brevemente una amarga sensación de lo que podría haber sido si Deschamps no hubiera sido tan taciturno tácticamente en todos los torneos anteriores. Bueno, el desmantelamiento propinado por España (e Inglaterra) es lo que habría sucedido.

3. Inglaterra

England finished in third place at the 2026 World Cup. | Jamie Squire/Getty Images

Eliminación: Semis

Récord: P8 G6 E0 P2



A pesar de las dudas sobre la cobardía táctica , las dificultades contra defensas cerradas y el miedo al balón, este verano ha estado repleto de momentos destacados para el equipo de Thomas Tuchel.



Jude Bellingham realizó la mejor actuación individual en un Mundial de cualquier jugador inglés, Elliot Anderson se consolidó como uno de los mejores mediocampistas del mundo, mientras que Djed Spence protagonizó una redención digna de toda una carrera en tan solo seis semanas y media. También estuvo aquel torbellino disfrazado de partido de fútbol en el Azteca.



La realidad es innegable. «Este es el mejor grupo de Inglaterra en mucho tiempo. Es un hecho», señaló Declan Rice sin rodeos. «Nadie nos lo puede quitar».

2. Argentina

Lionel Messi has already played in six World Cups. Is a seventh out of reach? | Michael Regan/FIFA/Getty Images

Eliminación: Final

Récord: P8 G7 E0 P1



“Puede que la pelota entre”, reflexionó Lionel Scaloni al inicio del torneo, “puede que no”. No entrará si no le das al blanco.



En definitiva, la final resultó ser un golpe dramático de más para Argentina. El campeón defensor terminó la defensa de su título entre lágrimas, pero durante gran parte del verano fue la fuente de entretenimiento más duradera.

1. España

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Eliminación: -

Récord: P8 G7 E1 P0







Fue una final para los puristas y una victoria merecida para España. Sin el brío ofensivo de su versión del triunfo en la Eurocopa 2024, Luis de la Fuente bajó el ritmo al máximo, sometiendo a cada rival a una especie de guerra psicológica, negándoles el balón y, lo que es más importante, cualquier territorio significativo.



Unai Simón logró su séptima portería a cero del verano sin tener que realizar una sola parada en la final. El argentino Emiliano Martínez produjo un récord de 11 en ese partido y aun así terminó en el bando perdedor. Como De la Fuente había advertido en la previa de la final, este es un "Equipo con 'E' mayúscula".