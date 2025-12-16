Las 5 posibles bajas que tendría el Real Madrid para enfrentar al Talavera por la Copa del Rey

El Real Madrid se presentará en Talavera este miércoles por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con apenas un entrenamiento de sus jugadores. Xabi Alonso decidió dar el lunes como día de descanso a su plantilla tras salvar el partido ante el Alavés del pasado domingo por 2-1 con goles de Mbappé y Rodrygo.

Justamente el francés, más Valverde, Ceballos, Rüdiger y Brahim no se ejercitaron antes del partido de Copa ante el Talavera de la Reina.

Valverde y Rüdiger se exigieron ante el Alavés y es probable que descansen por la Copa. Además, Mbappé llegaba también al límite luego de perderse el duelo ante el Manchester City por la UEFA Champions League y Dani Ceballos tiene gastroenteritis. Por su parte, Brahim Díaz ya fue convocado por Marruecos para prepararse de cara a la Copa Africana y por eso no forma parte de la plantilla a las órdenes de Xabi Alonso.

🚨 Mbappé no entrena con el Real Madrid.



❌ Valverde, Ceballos, Rüdiger y Brahim tampoco se ejercitan antes del partido de Copa ante el Talavera de la Reina.



📹 @JLSanchez78 pic.twitter.com/Sup3JHTv5b — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 16, 2025

Pasando en limpio y pensando en un posible once inicial, hay que tener en cuenta que probablemente el equipo tenga entre 7 y 8 bajas: es prácticamente un hecho que habrá una rotación masiva de Xabi Alonso, que entre bajas por lesión de larga duración (Dani Carvajal, Trent, David Alaba, que se ejercitó con sus compañeros durante este entrenamiento de martes, y Éder Militão) y otras de corta duración (Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos) parece dificil que estén ante el Talavera.

Más allá de estas posibles bajas, el grupo contará con Álvaro Carreras, Fran García y probablemente, el último partido de Endrick antes de irse a Lyon y se unieron a la convocatoria del equipo tras perderse la jornada 16 de LaLiga ante el Alavés por sanción y se suman Cestero, Pitarch, David Jiménez, Joan Martínez y Valdepeñas desde el Castilla para completar la plantilla.

