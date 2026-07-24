Las alineaciones titulares del partido Toluca vs Cruz Azul

Este fin de semana se llevará el Campeón de Campeones entre el Deportivo Toluca FC y el Club de Fútbol Cruz Azul, los monarcas más recientes de la Liga MX.

Los Diablos Rojos fueron bicampeones del Clausura 2025 y Apertura 2026; mientras que, la Máquina Celeste se coronó en el Clausura 2026, por si fuera poco, ambos vienen de ser los campeones de la Concacaf Champions Cup en las ediciones 2025 y 2026.

El cotejo será este sábado 27 de julio desde el Dignity Health Sports Park de Carson, California a las 20:30 horas (Estados Unidos) y 18:30 horas (México).

A continuación, los dejamos con las posibles alineaciones de ambos equipos.

La alineación titular de Toluca para el Campeón de Campeones

Paulinho podría estar de vuelta para este juego | Agustin Cuevas/GettyImages

PO: Luis García - El portero mexicano ha sido un portero de confianza para Antonio Mohamed y comparte la portería con Hugo González, para este juego él podría ir de inicio.

LD: Santiago Simón - El versátil mediocampista argentino es un jugador rápido y técnico que se ha reconvertido en un lateral derecho.

DFC: Everardo López - El defensor central mexicano es canterano de Toluca desde Sub-13. Prospecto de liderazgo en la zaga, siendo un habitual en el once inicial.

DFC: Federico Pereira - El zaguero uruguayo suele ser uno de los elementos fijos del Turco, por su gran calidad y entrega.

LI: Jesús Gallardo - El internacional mexicano es uno de los titulares fijos en la banda izquierda. Su desborde y profundidad le dan la ventaja sobre el resto de sus compañeros.

MC: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino es un jugador multifuncional en el medio campo, eficaz en ataque y defensa.

MC: Nicolás Castro - El mediocampista argentino destaca por su llegada al área, remates de media distancia y distribuciones.

MD: Helinho - El extremo derecho brasileño es un jugador muy desequilibrante y peligroso. Suele ser un elemento que aparece en los momentos importantes.

MCO: Jesús Angulo - El mediocampista mexicano es un jugador habilidoso, con buen manejo de balón, desborde y llegada al gol.

MI: Alexis Vega - El internacional mexicano es un jugador referente en el equipo, suele desbordar y generar peligro con remates peligrosos.

DC: Paulinho - El goleador portugués viene de ausentarse algunos juegos debido a problemas físicos, pero podría reaparecer para este juego.

Así se vería la formación de Toluca (4-2-3-1)

Portero: Luis García.

Defensas: Santiago Simón, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo.

Centrocampista: Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega.

Delanteros: Paulinho.

La alineación titular de Cruz Azul para el Campeón de Campeones

Christian Ebere es el preferido de Huiqui | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

PO: Kevin Mier – El guardameta colombiano es el titular indiscutible de la portería celeste, volvió a finales del semestre pasado y ha vuelto a mostrar su mejor desempeño.

LD: Jeremy Márquez – El mediocampista mexicano ha sido reconvertido a lateral derecho ante la falta de jugadores en esa posición de la Máquina y ha respondido con buenas actuaciones.

DFC: Willer Ditta – El central colombiano acudió al Mundial 2026, luego de sus buenas actuaciones en México como celeste, es un muro y un jugador que da solidez.

DFC: Gonzalo Piovi – El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es la dupla de Willer Ditta en la zaga celeste, es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.

LI: Omar Campos – El jugador finalmente ha podido lucir en su posición natural, desde su arribo a La Noria ha batallado para tener regularidad, pero parece que finalmente la ha conseguido.

MC: Erik Lira – El capitán celeste viene de brillar en la Copa del Mundo 2026 y está a la espera de poder emigrar al Viejo Continente.

MC: Agustín Palavecino – El elemento argentino se desempeña de maravilla en cualquier rol y es un jugador muy participativo en jugadas clave.

ED: José Paradela – Es un jugador que aporta mucho a la ofensiva y aparece en momentos fundamentales con goles o asistencias.

MCO: Carlos Rodríguez – Destacó en la Jornada 1 y suele ser un elemento que aparece en momentos importantes.

EI: Carlos Rotondi – Es un referente del equipo, titular incansable desde su arribo al club, es un elemento que aporta profundidades centros y remates peligrosos.

DC: Christian Ebere – A pesar de que Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández ya están a disposición en perfecto estado de salud. Joel Huiqui tiene a su preferido y es el nigeriano.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rodríguez.

Delanteros: José Paradela, Christian Ebere, Carlos Rotondi.

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