Skip to main content
Sports Illustrated

Las alineaciones titulares del partido Toluca vs Cruz Azul

Los campeones más recientes del fútbol mexicano se enfrentarán por el Campeón de Campeones
Benjamín Guerra|
La alineaciones titulares de Toluca vs Cruz Azul
La alineaciones titulares de Toluca vs Cruz Azul | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Este fin de semana se llevará el Campeón de Campeones entre el Deportivo Toluca FC y el Club de Fútbol Cruz Azul, los monarcas más recientes de la Liga MX.

Los Diablos Rojos fueron bicampeones del Clausura 2025 y Apertura 2026; mientras que, la Máquina Celeste se coronó en el Clausura 2026, por si fuera poco, ambos vienen de ser los campeones de la Concacaf Champions Cup en las ediciones 2025 y 2026.

El cotejo será este sábado 27 de julio desde el Dignity Health Sports Park de Carson, California a las 20:30 horas (Estados Unidos) y 18:30 horas (México).

A continuación, los dejamos con las posibles alineaciones de ambos equipos.

La alineación titular de Toluca para el Campeón de Campeones

Paulinho
Paulinho podría estar de vuelta para este juego | Agustin Cuevas/GettyImages

PO: Luis García - El portero mexicano ha sido un portero de confianza para Antonio Mohamed y comparte la portería con Hugo González, para este juego él podría ir de inicio.

LD: Santiago Simón - El versátil mediocampista argentino es un jugador rápido y técnico que se ha reconvertido en un lateral derecho.

DFC: Everardo López - El defensor central mexicano es canterano de Toluca desde Sub-13. Prospecto de liderazgo en la zaga, siendo un habitual en el once inicial.

DFC: Federico Pereira - El zaguero uruguayo suele ser uno de los elementos fijos del Turco, por su gran calidad y entrega.

LI: Jesús Gallardo - El internacional mexicano es uno de los titulares fijos en la banda izquierda. Su desborde y profundidad le dan la ventaja sobre el resto de sus compañeros.

MC: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino es un jugador multifuncional en el medio campo, eficaz en ataque y defensa.

MC: Nicolás Castro - El mediocampista argentino destaca por su llegada al área, remates de media distancia y distribuciones.

MD: Helinho - El extremo derecho brasileño es un jugador muy desequilibrante y peligroso. Suele ser un elemento que aparece en los momentos importantes.

MCO: Jesús Angulo - El mediocampista mexicano es un jugador habilidoso, con buen manejo de balón, desborde y llegada al gol.

MI: Alexis Vega - El internacional mexicano es un jugador referente en el equipo, suele desbordar y generar peligro con remates peligrosos.

DC: Paulinho - El goleador portugués viene de ausentarse algunos juegos debido a problemas físicos, pero podría reaparecer para este juego.

Así se vería la formación de Toluca (4-2-3-1)

  • Portero: Luis García.
  • Defensas: Santiago Simón, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo.
  • Centrocampista: Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega.
  • Delanteros: Paulinho.

La alineación titular de Cruz Azul para el Campeón de Campeones

FBL-MEX-CRUZ AZUL-PUEBLA
Christian Ebere es el preferido de Huiqui | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

PO: Kevin Mier – El guardameta colombiano es el titular indiscutible de la portería celeste, volvió a finales del semestre pasado y ha vuelto a mostrar su mejor desempeño.

LD: Jeremy Márquez – El mediocampista mexicano ha sido reconvertido a lateral derecho ante la falta de jugadores en esa posición de la Máquina y ha respondido con buenas actuaciones.

DFC: Willer Ditta – El central colombiano acudió al Mundial 2026, luego de sus buenas actuaciones en México como celeste, es un muro y un jugador que da solidez.

DFC: Gonzalo Piovi – El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es la dupla de Willer Ditta en la zaga celeste, es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.

LI: Omar Campos – El jugador finalmente ha podido lucir en su posición natural, desde su arribo a La Noria ha batallado para tener regularidad, pero parece que finalmente la ha conseguido.

MC: Erik Lira – El capitán celeste viene de brillar en la Copa del Mundo 2026 y está a la espera de poder emigrar al Viejo Continente.

MC: Agustín Palavecino – El elemento argentino se desempeña de maravilla en cualquier rol y es un jugador muy participativo en jugadas clave.

ED: José Paradela – Es un jugador que aporta mucho a la ofensiva y aparece en momentos fundamentales con goles o asistencias.

MCO: Carlos Rodríguez – Destacó en la Jornada 1 y suele ser un elemento que aparece en momentos importantes.

EI: Carlos Rotondi – Es un referente del equipo, titular incansable desde su arribo al club, es un elemento que aporta profundidades centros y remates peligrosos.

DC: Christian Ebere – A pesar de que Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández ya están a disposición en perfecto estado de salud. Joel Huiqui tiene a su preferido y es el nigeriano.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

  • Portero: Kevin Mier.
  • Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.
  • Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rodríguez.
  • Delanteros: José Paradela, Christian Ebere, Carlos Rotondi.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol