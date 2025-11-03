Las bajas del Liverpool para el cruce en contra del Real Madrid

El inicio de temporada está siendo duro para el Liverpool. Pese a que el club llegó al comienzo de año deportivo como el campeón de la Premier League y además, haciendo la mayor inversión el historia de los mercados, tanto los resultados como las formas del equipo no están siendo las esperadas, ni las exigidas.

Este fin de semana el equipo ha conseguido un poco de oxígeno luego de su victoria sobre el Aston Villa. La misma ofrece más certezas de cara al siguiente duelo, mismo que será en contra del Real Madrid en la Champions League, cruce que Arne Slot deberá encarar con bajas de nivel dentro de la plantilla.

La primera ausencia y recién confirmada por el club es la de Alexander Isak. El sueco no se ha podido recuperar de sus molestias físicas por lo que de nueva cuenta causa baja de la convocatoria de los 'Reds'.

Liverpool v Aston Villa - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Con la ausencia de Isak, se entiende que será Hugo Ekitiké quien tome el centro del ataque por la causa del Liverpool. El francés, quien también es un fichaje millonario del pasado verano de parte del los de Anfield, ha estado en un nivel de aporte, muy superior al de Alexander, cuando se esperaba que los roles fuesen a la inversa.

Adicional a la ausencia de Isak, el Liverpool tampoco pondrá contar con Jeremie Frimpong, ni con Alisson Becker. Ambos jugadores llevan semanas de baja por temas de salud y se espera que su retorno al campo se dé entre finales de noviembre e inicios de diciembre en el mejor de los casos.

Salvo sorpresa en el esquema y elección de piezas, el reemplazo del meta brasileño seguirá siendo el georgiano, Giorgio Mamardashvili, mientras que, el puesto por el lateral derecho que pertenece a Frimpong, será tomado por Conor Bradley.