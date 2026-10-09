Las cifras de la renovación millonaria que el Bayern Múnich prepara para Olise

El Bayern Múnich busca asegurar la continuidad de Michael Olise con una renovación que refleje su importancia dentro del equipo de Vincent Kompany. El francés se convirtió en una de las principales figuras del conjunto bávaro y despertó el interés de varios gigantes europeos.

Ante ese escenario, la directiva trabaja en una propuesta económica ambiciosa para garantizar su permanencia a largo plazo.

El Bayern quiere extender el contrato de Olise hasta 2032

El vínculo actual del extremo con el club finaliza en junio de 2029, pero la intención de la institución alemana es ampliarlo por tres temporadas más, hasta 2032.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27 | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

De acuerdo con la información publicada por Sky Alemania, la propuesta también contempla una mejora salarial considerable, acorde con el protagonismo que adquirió el futbolista desde su llegada.

Olise percibe actualmente alrededor de 14 millones de euros anuales. La nueva oferta buscaría elevar esa cifra hasta los 25 millones de euros o incluso superarla, lo que lo situaría entre los jugadores mejor remunerados del plantel.

La cláusula de rescisión, el principal obstáculo

Más allá de las condiciones económicas, existe un punto que podría retrasar el acuerdo: la posible inclusión de una cláusula de rescisión. El entorno del francés, encabezado por su representante Glen Tweneboah, considera importante que el futbolista tenga una vía para decidir sobre su futuro si aparece una oportunidad interesante en el mercado.

🚨 JUST IN: Bayern Munich are preparing a HISTORIC offer for Michael Olise to STEER HIM AWAY from Real Madrid.



Olise's KEY CONDITION: a release clause.



His agent considers it ESSENTIAL. @diarioas pic.twitter.com/CMow6Qy4gS — Madrid Zone (@theMadridZone) October 9, 2026

Entre las alternativas que se manejan figura una cláusula superior a los 200 millones de euros. Una cifra de esas características permitiría al conjunto alemán conservar cierto control sobre el futuro de Olise, aunque las condiciones definitivas todavía deben resolverse.

El Real Madrid sigue atento a su futuro

Mientras tanto, el Real Madrid de José Mourinho y el Liverpool mantienen al extremo en su rada; el Bayern pretende adelantarse a cualquier posible ofensiva y evitar que las especulaciones sobre su futuro se prolonguen durante las próximas temporadas.

La mejora salarial y la duración del nuevo vínculo serán claves, pero la cláusula de rescisión podría terminar siendo determinante para alcanzar un acuerdo.

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