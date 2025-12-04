Las cifras del inminente traspaso de Ángel Sepúlveda a Chivas

Ángel Sepúlveda volverá a vestir la camiseta de Chivas a partir de enero. Fuentes cercanas a la directiva rojiblanca confirmaron que Guadalajara y Cruz Azul alcanzaron un acuerdo total para su traspaso, pactado en 3.5 millones de dólares, cifra que ambas partes consideran justa dadas las circunstancias del jugador.

El acuerdo también está cerrado entre Chivas y Sepúlveda. El delantero mexicano ya dio el visto bueno al proyecto, totalmente convencido por la propuesta deportiva de Gabriel Milito, quien aprobó personalmente su incorporación para fortalecer el ataque rumbo al Clausura 2026.

🔴 Guadalajara y @CruzAzul acordaron el regreso de Ángel Sepúlveda a @Chivas a cambio de 3.5 MDD.



🔵 No habrá nada firmado hasta que La Máquina termine el torneo, pero acordaron esos términos para la transferencia.



Hay varias novelas entre ellos así que a esperar ✍️🔜



📲 Les… pic.twitter.com/usstEwE4hw — Rodrigo Camacho (@rodrigocamacho_) December 3, 2025

En Cruz Azul también existe conformidad con la salida. La directiva celeste dio luz verde a la operación tras la evidente pérdida de minutos de Sepúlveda bajo el mando de Nicolás Larcamón. El delantero dejó de ser considerado como pieza relevante, lo que abrió la puerta para negociar su salida aun teniendo contrato vigente.

Aunque todo está acordado, ninguna de las partes hará oficial el fichaje por ahora. La razón es simple: Cruz Azul continuará su actividad en el semestre tanto en la Liga MX como en la Copa Intercontinental, y no desean desviar la atención del grupo durante la recta final de las competencias.

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Sepúlveda, por su parte, mantiene su profesionalismo y culminará la campaña con La Máquina antes de incorporarse al Rebaño Sagrado en diciembre, una vez concluida la participación cementera en ambos torneos. Será entonces cuando Guadalajara haga el anuncio formal y presente al atacante como su nueva carta ofensiva.

La llegada del delantero responde a la necesidad de Milito por sumar variantes en ataque. El técnico argentino busca un perfil experimentado, móvil y capaz de competir por minutos desde el primer día, características que Sepúlveda ha demostrado en distintos clubes del país.

Chivas espera que su adaptación sea inmediata, especialmente considerando que el jugador ya conoce el entorno del club y revive una etapa que dejó pendiente en su primer paso por Verde Valle. La directiva confía en que su aporte ofensivo ayude a potenciar el sistema que Milito desea implementar para el 2026.